Las Palmas "cicatriza" en A Madroa

El Celta ejerció ayer de anfitrión del Las Palmas. El cuadro canario ha decidido no regresar al archipiélago, toda vez que le queda otra cita esta semana por el norte peninsular: este jueves (19.30 horas) ante el Eibar en Ipurua. La plantilla se ejercitó por la mañana en A Madroa, en el campo que habitualmente emplea el filial. Por la tarde partía de viaje hacia Bilbao y se entrena hoy en Lezama.



Quique Setién, que se ha llevado de viaje a todos los jugadores aptos, les había fijado una misión muy precisa: terminar con el "síndrome del chárter": el Las Palmas no gana fuera de casa desde la primera jornada de Liga, cuando se impuso en Mestalla por 2-4. En Vigo no lo han conseguido y la racha se eleva ya a trece partidos -tres empates y diez derrotas-. Una sequía como visitante que el equipo no conocía desde la temporada 82-83, según apunta Pedro Martín.



El escaso rendimiento fuera del estadio Gran Canaria ha lastrado a un Las Palmas de fútbol vistoso y que maravilló en el inicio. Las últimas jornadas pueden resultarle tortuosas. Los problemas internos han enrarecido el ambiente. La salida de Araújo no calmó las pulsiones del vestuario. Y la ruptura entre Setién y la directiva, con el anuncio de que no renovará, ha desestabilizado la situación del técnico cántabro en el colofón de su mandato. Según algunos medios canarios, sus palabras sobre una hipotética oferta olívica si Berizzo no sigue ("el Celta podría cumplir perfectamente mis objetivos, pero tiene un grandísimo entrenador"), han generado polémica al haberlas efectuado en la sala de prensa de Balaídos tras una derrota.



Para un componente del plantel el viaje a Vigo sí ha sido positivo en lo que significa visitar un lugar donde se siente querido. Javi Varas fue portero del Celta durante la temporada 12-13, la primera de regreso a la máxima categoría, cuando estuvo cedido por el Sevilla. Experiencia breve pero que le ha marcado. Varas conserva muchos amigos en el Celta (ayer departió con Patxi Villanueva, hoy retirado pero que entonces ejercía de entrenador de porteros) y vuelve con frecuencia a Galicia, como con motivo de la boda de Dani Abalo.