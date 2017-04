Mallo apura el alta, Marcelo y Guidetti cumplen plazos

Eduardo Berizzo expresaba tras el triunfo ante la UD Las Palmas su optimismo respecto a la recuperación de Hugo Mallo para el partido de mañana ante el Valencia. El lateral continúa en el parte médico, junto a cinco compañeros, pero ayer ya realizó parte del entrenamiento con el grupo más numeroso, pues los técnicos establecieron varios ritmos de trabajo en función del proceso de recuperación. Guidetti ni siquiera apareció en el campo donde Marcelo Díaz y Lemos se ejercitaron aparte. Planas y Rubén Blanco también podrían recibir pronto el alta médica. Sergio Álvarez se recuperó del golpe sufrido el lunes, mientras que Pione Sisto se marchó cojeando al vestuario pero sus problemas físicos no revisten importancia y el danés no aparece en el listado de lesionados.



El paréntesis en la Liga no sentó bien a algunos jugadores del Celta, que llevaba toda la temporada con escasos lesionados, a pesar de las exigencias físicas para afrontar tres competiciones y acumular 46 partidos oficiales en lo que va de curso.



Uno de los últimos en aparecer en el parte médico fue el capitán, Hugo Mallo, al que el pasado sábado le diagnosticaron una sobrecarga en los isquiotibiales que le impidió jugar el lunes contra Las Palmas. Ese mismo día también cayó Álvaro Lemos. Lesión en el recto anterior derecho le diagnosticaron los médicos al compostelano.



Berizzo resolvió la ausencia de Mallo ante el conjunto canario reubicando a Roncaglia en el lateral derecho. El internacional argentino es uno de los multiusos de la plantilla. Con Berizzo ha jugado en las cuatro posiciones de la defensa. El lunes tuvo que vigilar a Jesé Rodríguez. El exmadridista, cedido por el París Saint Germain, se desquició ante el férreo marcaje de Roncaglia e incluso fue amonestado por realizar protestas airadas hacia el árbitro Clos Gómez.



Si Mallo estuviese disponible para viajar a Valencia, Berizzo contaría con más piezas en la defensa para repartir esfuerzos en una semana con tres partidos.



Además del internacional argentino, contra Las Palmas jugaron Cabral, Fontás y Jonny. En el banquillo estuvo Sergi Gómez, quien podría volver al once titular en Mestalla si el técnico aplica un plan de rotaciones para repartir esfuerzos.



El otro zaguero lesionado, Carles Planas, trabajó en la jornada de ayer con el resto del grupo. El catalán, uno de los que más bajas médicas acumula de la actual plantilla, sufre una microrrotura en el aductor izquierdo desde el pasado 28 de marzo.



Con menos efectivos cuenta Berizzo para el centro del campo desde la lesión de Marcelo Díaz ante el Villarreal, tras una dura entrada de Soldado. El internacional chileno se recupera de un esguince de grado dos del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Berizzo confía en que el Chelo Díaz se recupere a tiempo para el partido de la próxima semana ante el Genk. Ayer trabajó con balón, incluso probando la articulación dañada con lanzamientos a portería. Es baja segura para Valencia, donde fue titular en el partido de Copa del pasado mes de enero, cuando el Celta resolvió la eliminatoria tras conseguir una goleada (1-4).



También continuará de baja John Guidetti. El sueco tuvo que retirarse en el derbi de Riazor debido a un leve esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se incorporó a su selección pero no jugó. Ayer trabajó en el gimnasio, después de que el lunes se le pudiese ver muy contento y bailarín en el vestuario de Balaídos tras el triunfo céltico ante Las Palmas.



El delantero escandinavo también apura su recuperación para reaparecer en la Europa League el jueves 13 de abril en Balaídos contra el Genk.



Rubén Blanco, por su parte, es quien más tiempo lleva de baja. El guardameta sufrió el pasado 1 de marzo una lesión en el recto anterior del muslo derecho del que se había recuperado semanas antes. La recaída ha originado que se tome con calma su proceso de recuperación. Sin embargo, Berizzo confía en contar pronto con el que había elegido como portero titular para esta temporada. Su ausencia la está aprovechando Sergio Álvarez con un excelente rendimiento. El portero de Catoira sufrió un golpe el lunes. Ayer se entrenó con normalidad. No obstante, Berizzo decidió contar con un portero más en el entrenamiento. Llamó a Pablo Galnares, del juvenil de División de Honor. Iván Villar, del filial, es un habitual con el primer equipo.