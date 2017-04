Berizzo pierde a Sisto y recupera a Mallo para Mestalla

El Celta recupera a Hugo Mallo para el partido de mañana en Mestalla (21.30 horas), correspondiente a la trigésima jornada de Liga, pero pierde a Pione Sisto, aquejado de un dolor en el sóleo. El danés se suma a una lista de bajas en la que continúan Guidetti, Marcelo Díaz, Planas, Lemos y Rubén Blanco. Los otros diecinueve futbolistas de la plantilla, incluido el portero del filial Iván Villar, viajarán mañana a la capital valenciana donde les espera un equipo que nada tiene que ver con el que los célticos eliminaron de la Copa del Rey en enero pasado, según advirtió ayer Eduardo Berizzo, quien aseguró que a finales de abril decidirá sobre la propuesta de renovación que le han planteado el club.



El técnico argentino desveló esta mañana en A Madroa que introducirá "un cambio por línea porque necesitamos refrescarnos, mantener el intenso tono físico porque vamos a enfrentarnos a un rival que juega muy bien, como el Valencia, que posee muy buenos futbolistas, sobre todo en la elaboración en el medio del campo y con un ataque muy peligroso. Así que necesitamos mantener un tono físico basado en la intensidad, con gente muy fuerte", dijo antes de apuntar que Radoja, Hernández y Wass jugarán de inicio.





El Celta regresa a Mestalla tres meses después de golear (1-4) al equipo de Voro en la eliminatoria de Copa. Ese encuentro, sin embargo, no le vale a Berizzo como referencia para encarar el duelo de mañana: "Creo que son partidos diferentes. El de Copa en Mestalla tuvo un inicio electrizante a nuestro favor. Ojalá le podamos hacer mucho daño en cada presión que tengamos. Necesitamos presionar muy bien, como hicimos el lunes ante Las Palmas, ante un rival que administra muy bien el balón, que tiene mucha peligrosidad, que viene de una buena victoria [superó al Deportivo, 3-0] y tenemos que ser nosotros mismos, apostar a nuestra manera de jugar, presionar, usar bien el balón, llevarlo de lado a lado y todo eso dentro de una gran intensidad. Cuando suceden jornadas con tres partidos seguidos en una semana importa mucho el equipo que mantiene alta la presión. Volvimos muy bien del parón y habrá que refrendar la actuación del lunes".El entrenador del Celta reconoce que elque le espera al Celta es el de la eliminatoria europea ante el. "Sí es cierto que el partido contra el Genk es trascendental para nosotros. Esa cita concita un gran interés porque pone el techo de nuestro club", subraya el preparador argentino, quien tampoco quiere dejar de lado la Liga. "Queremos mantenernos cerca de la sexta o la séptima posición, expectantes. Así, los enfrentamientos directos de más adelante permitirán dar el zarpazo".Berizzo, que mantiene negociaciones con el club para renovar su contrato, que concluye el próximo 30 de junio, acogió con satisfacción la ampliación del contrato de Iago Aspas hasta 2022 . "Me alegro mucho por el Celta, por el celtismo y por Aspas. Me alegro que siga siendo nuestro futbolista, pero nada tiene que ver con respecto a mi situación", dijo antes de asegurar que a finales de abril tomará una decisión sobre su futuro profesional.Evitó entrar a valorar el técnico la intención del club de rechazar la ampliación de la concesión administrativa del estadio de Balaídos . "Son decisiones que pasan por otros estamentos del club, que están por encima de la función que yo ocupo, pero creo que el Celta debe ser cada vez más grande y para eso se necesita crecer en infraestructuras, en ambición y en todos los sentidos. La línea trazada por el presidente en cuanto a la ciudad deportiva y el estadio es totalmente necesaria para un equipo que apoya los pies firmes y que cada vez camina hacia delante".La misma "ambición" del club desea Berizzo que se plasme en la plantilla que dirige: "Seguir creciendo como equipo, seguir disputando los primeros puestos de la tabla, defender y mejorar nuestra realidad, transformaros en un equipo sólido, que gane, que la clasificación en la tabla sea una lógica consecuencia de todo lo bien que hacemos en todos los ámbitos del club".El Celta ha mostrado interés por el atacante mexicano Hirving Lozano : "Es un jugador muy eléctrico, muy vertical que se adapta a diferentes posiciones en el campo. Es muy interesante, con mucho futuro. Tenemos necesidad en esa posición pero no hemos pedido un nombre propio", señala Berizzo, que mañana se reencontrará en Mestalla con Fabián Orellana, del que prescindió en enero por una "falta grave de respeto". Berizzo vivirá ese reencuentro, asegura, "como todos los partidos, no cambia nada. No hay ningún inconveniente".