Eduardo Berizzo: "Es una victoria basada en una gran presión"

Había dudas por saber cómo respondería el Celta tras dos semanas sin competición. Habitualmente, los paréntesis por los compromisos de las selecciones le sientan mal al conjunto vigués. No fue así ayer y la actuación del conjunto celeste ante Las Palmas llenó de satisfacción a Eduardo Berizzo, quien considera que la victoria se fundamentó en "la intensidad" que mostraron sus jugadores para anular el juego de un rival muy talentoso. El técnico argentino destacó, entre otros a Rossi, el goleador, y a Jozabed, que volvieron a la titularidad.



"Creo que jugamos un partido muy bueno. El resultado encubre la superioridad del partido, porque cuando íbamos 3-0 pudimos marcar más. El equipo se apoyó en una gran presión, incomodamos en la salida del balón al rival, los hicimos equivocar y así conseguimos el primer gol y el tercero. Le ganamos las espaldas, jugar con criterio, no sufrimos y es muy meritorio haber sujetado a un rival que juega tan bien. A partir de ahí, cimentamos una victoria basada en la intensidad, que decayó al final. Los cambios no fortalecieron sino que llenaron de incertidumbre el partido y el resultado, aún siendo claro, tampoco describe lo que pasó. Fuimos más superiores que el 3-1", detalló Berizzo sobre una victoria que mete a su equipo de lleno en la pelea por la séptima plaza.



A pesar de acumular 46 partidos en lo que va de temporada, el Celta no acusó la fatiga y su técnico confía en que su equipo se mantenga fresco hasta el final. "La idea es que el equipo aguante hasta el final. Nuestra manera de jugar estaba a prueba ante un rival similar. Creo que realizamos un gran trabajo táctico, que nos dio una gran victoria", apuntó.



Destacó el trabajo de dos de las novedades en el once de ayer, Jozabed y Rossi. El andaluz, Berizzo dijo que "dio muestras de ser un jugador importante". Y se mostró "feliz" por la actuación de Rossi, "no por los tres goles sino porque su comportamiento es ejemplar, en toda la dimensión de la palabra. Me pone muy contento su actuación y que marcase los tres goles. Jozabed es un futbolista diferente a los aceleradores de juego que tenemos adelante. Me pone contento también la actuación de Rossi. La presión a sus dos centrales y a Mesa fue clave para esta victoria. El peligro lo generamos a partir del quite. Así estuvimos muy dañinos", explicó.



El Celta no solo disfruta con el balón sino que también se ha acostumbrado a afrontar otras situaciones, como la de ceder la iniciativa y ahogar al rival en el inicio de la jugada. Así hundió ayer a Las Palmas. "Tenemos diferentes caras. Un buen equipo necesita defenderse bien en campo rival y propio", explicó el entrenador argentino, quien anunció que Hugo Mallo estará recuperado para el partido del jueves en Valencia, así como Sergio Álvarez, que salió lastimado ayer.



"Dimos muestras de estar vivos. Nos esperan dos partidos que nos ofrecen la posibilidad de ganar y de escalar en la tabla", concluyó.