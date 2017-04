Jozabed: "Ojalá me quede aquí"

Jozabed niega que la victoria resultase fácil o que el sufrimiento final fuese por relajación. "Hemos encarrilado rápido el partido. Pero hemos corrido muchísimo para poder tener esa ventaja de 3-0. En los últimos diez o quince minutos, cuando ellos nos han hecho el gol, hemos sufrido un poco más. El partido podría haberse complicado. Pero también nosotros hemos tenido situaciones claras para poder ampliar más la ventaja. Hemos sido justos vencedores", resume.



El andaluz fue el céltico que más kilómetros recorrió: 11,5. "Era un partido en el que había que correr mucho defensivamente para que ellos no se sintieran cómodos con balón. Durante toda la semana hemos insistido en eso. Ha salido perfecto. De esa presión tan intensa hemos podido conseguir el primer y el tercer gol, e incluso conseguir alguno más".



Ahora se afronta la recta final de la temporada "con mucho optimismo. Ves que el equipo está en una buena dinámica de trabajo, de partidos y sobre todo de puntos. El cansancio en las piernas se va notando, van apareciendo algunas lesiones pero somos un plantel largo. El mister puede tirar de cualquiera de nosotros cuando se presenta la ocasión, como ha sucedido esta semana".



"Me alegro mucho por Rossi", confiesa el centrocampista. "Es un buen tío dentro del vestuario. Se lo merece como el que más. Le doy la enhorabuena. Hoy le ha tocado jugar de inicio y ha realizado un partidazo. No es fácil marcar un hat trick en Primera".



También Jozabed fue titular y se ganó los elogios de Berizzo. "Agradezco sus palabras y la confianza que está depositando en mí desde que llegué. No es fácil jugar en un equipo nuevo, que estaba asentado. Noto que el cuerpo técnico confía en mí y es muy importante para que yo me sienta cómodo dentro del campo".



Miñambres ha reconocido que difícilmente ejercerán la cláusula de 5 millones incluida en la cesión de Jozabed. El club querrá negociar a la baja. "No sé nada todavía. Queda un mes y medio de competición", argumenta el interesado. "Nos jugamos muchísimo. Hay cosas mucho más importantes que mi compra. Siempre he dicho que ojalá me quede aquí. Se hablará cuando llegue el momento. Aún es pronto".