Míchel Salgado, Celta, Gibraltar y el Brexit

Podría decirse que, de algún modo, el adn celeste se cuela en el que se ha convertido en las útimas horas en el territorio protagonista de Europa. Míchel Salgado fue presentado por sorpresa como nuevo líder del proyecto deportivo del Gibraltar United, conjunto de la Premier League. "Es el inicio de algo grande", aseguró el vigués durante la rueda de prensa de su presentación ajeno a la coincidencia de su llegada con la reavivada tensión verbal entre políticos de España y Reino Unido.



