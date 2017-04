Daniel Wass: "Vamos a Valencia a por los tres puntos"

El Celta regresó esta mañana a los entrenamientos en A Madroa con la satisfacción de la victoria obtenida ayer en la Liga que le acerca a la séptima plaza que el equipo de Berizzo persigue para repetir la próxima temporada en la Europa League. Mallo, Planas, Marcelo, Lemos y Rubén Blanco, ausentes ante Las Palmas por lesión, mejoran y se espera que al menos el capitán pueda jugar el jueves en Valencia. Guidetti no entrenó con el grupo y Sisto sufrió un golpe y se retiró cojeando del entrenamiento y es duda para el duelo de Mestalla. Uno de los que repetirá seguramente el jueves es el danés Daniel Wass, uno de los que más partidos acumula en lo que va de temporada, en la que los célticos han disputado ya cuarenta y seis partidos. El internacional danés se muestra ambicioso ante el reto más inmediato del equipo vigués, que buscará la victoria ante los valencianistas, a los que goleó (1-4) en enero en la Copa. No obstante, Wass reconoce que el equipo de Salvador González, "Voro," ha cambiado mucho en los últimos dos meses.

"El Valencia, ahora, juega muy bien. Es un equipo diferente al de los últimos dos meses. Nos espera otro partido importante ante un rival muy fuerte. La última vez que nos enfrentamos [en Copa] ganamos en Valencia. Vamos en busca de los tres puntos para ir hacia arriba en la Liga", comentó Wass, después de subrayar el valor del triunfo ante Las Palmas: "Ayer realizamos un buen partido, muy completo. Jugamos bien con la pelota, tuvimos muchas ocasiones de gol y ahora nos espera un rival muy fuerte. Hay opciones para alcanzar la séptima o la sexta plaza.Tenemos que jugar con rivales que están en una situación parecida a la nuestra, como Alavés o Athletic. Quedan muchos partidos por delante y muchos puntos en juego", recordó.

Los célticos han comenzado con buen pie un mes en el que le acumularán un total de nueve partidos. A pesar de esa carga de trabajo, el danés se muestra optimista: "Abril es un mes muy interesante para nosotros. Ayer faltaron jugadores como Mallo o Tucu, que son claves para nosotros. Tenemos muchos partidos pero estamos bien físicamente. Todo ha sido positivo porque veníamos de dos semanas sin partidos, pero todos jugamos muy bien, a pesar de que teníamos bajas por lesiones. Gente que no juega mucho también lo hizo muy bien", apuntó.

El buen momento que Wass vive en el Celta no tiene premio en la selección danesa, en la que no ha jugado un solo minuto en la última convocatoria. El centrocampista no encuentra explicaciones: "No sé por qué no juego en la selección, cuando estoy disputando la que para mí es la mejor Liga del mundo. No estoy contento porque voy con la selección y no juego. No obtenemos buenos resultados pero es la decisión del entrenador porque yo quiero jugar".