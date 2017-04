El técnico apuesta por renovar pero pide paciencia

Eduardo Berizzo comparte el optimismo del Celta en torno a la renovación de su contrato, aunque no tiene la misma prisa que el club a cerrar un acuerdo y prefiere centrarse de lleno en la problemática deportiva para abordar sin distracciones un mes de abril clave para el futuro del equipo con la histórica eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Europa League ante el Genk.



"Tengo una gran sintonía con Felipe [Miñambres, el director deportivo del Celta]. No es una pose, pero si empiezo a contestar sobre esta situación puedo descentrarme. Mi futuro lo resolveré más adelante. Nos esperan dos semanas trascendentales en las que tenemos la posibilidad de hacer algo histórico en Europa y esto merece una atención máxima. Después resolveremos nuestro futuro. Yo también soy optimista y quiero sentarme a escuchar y seguir puliendo y desarrollando el proyecto del año que viene", declaró el entrenador del Celta en rueda de prensa tras el entrenamiento celebrado por el equipo en a Madroa.



El Toto ha pedido paciencia al club. "Quisiera tocar el tema más adelante. Espero que el Celta tenga paciencia porque mis razones son más de club que personales", precisó el preparador argentino, que no ha recibido personalmente ofertas ni va a escuchar a ningún otro club antes de discutir su futuro con el Celta. "Nadie ha hablado conmigo de ninguna oferta. Todas estas informaciones no me llegaron de forma personal. Mi agente sabe que mi prioridad es sentarme con el equipo al que pertenezco y le debo no solo respeto, sino que deseo escuchar el proyecto del año que viene juntos. El Celta siempre es prioridad para mi", afirmó.