Quique Setién: "Me preocupa la movilidad de Aspas, es inteligente y rápido"

Quique Setién, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, destacó ayer a Iago Aspas como la principal amenaza del Celta, al que se medirá el equipo grancanario mañana en Balaídos, en un encuentro que prevé abierto por el estilo de juego que practican ambos conjuntos.



El técnico cántabro reconoció en rueda de prensa que el delantero internacional es el que más le "preocupa", porque lo considera "inteligente" y "muy rápido", además de "leer muy bien el fútbol", y no es fácil "ir a su velocidad", por lo que sus jugadores deberán intuir bien las acciones para "defenderle", sobre todo en los "desmarques" que realiza, como ya demostró en la primera vuelta. En el plano colectivo, Setién destaca que el Celta tiene "un equipazo" y le gusta mucho cómo juega, porque tiene "mucha intensidad", pero también advierte de que esa forma de jugar le va "bien" a Las Palmas, porque dejará "espacios" que tratarán de aprovechar para hacerle "mucho daño".



Por todo ello, el preparador santanderino pronosticó que se verá "un partido abierto", como ya ocurrió en la primera vuelta en Gran Canaria (3-3), con muchas "alternativas" y "opciones de gol" para ambos conjuntos.



Setién se lleva a toda la plantilla para afrontar el choque de Vigo y el del jueves próximo en Eibar, aunque en Balaídos no podrá jugar el defensa uruguayo Mauricio Lemos por sanción, y el centrocampista Javi Castellano aún no tiene el alta médica, si bien ya se está entrenando con el grupo.



El técnico montañés, ante los dos partidos consecutivos como visitante, aseguró que no tiene previsto forzar tarjeteas en aquellos futbolistas que están advertidos para que cumplan sanción en Ipurua y estén disponibles el domingo ante el Betis, y sí prevé hacer "alguna rotación" en función del cansancio que acumulen.



También subrayóp que todos sus jugadores han hecho "un trabajo encomiable" durante la semana, con una "gran intensidad", pese a conocer, desde el pasado 18 de marzo, que no continuará como entrenador la próxima temporada, y que tienen el objetivo de la permanencia "prácticamente" conseguido.