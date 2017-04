Eduardo Berizzo: "Debemos mantener la ilusión"

Eduardo Berizzo afronta con altas expectativas un ilusionante mes de abril que el Celta abre con un triple enfrentamiento en la Liga (Las Palmas, Valencia y Eibar) antes de abordar la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Europa League ante el Genk. El técnico céltico aparca por el momento el duelo europeo para concentrar sus esfuerzos en escalar posiciones en el torneo doméstico, empezando por el encuentro ante los canarios, rivales directos de los célticos en la lucha por la séptima plaza.



Según el técnico, el próximo mes de competición refleja de modo fidedigno el buen momento que atraviesa su equipo. "Habla de que estar vivos en UEFA y de pelear en Liga. Debemos mantener nuestra ilusión por esa séptima o sexta plaza y para eso es necesario puntuar. Se vienen tres partidos muy importantes donde debemos puntuar mucho y para puntuar mucho hay que jugar bien", resumió.



Berizzo precisó que su equipo buscará el triunfo ante los canarios siendo fiel a sus propuesta futbolística. "Somos un equipo que defiende una manera de jugar. Intentamos jugar y parecernos siempre al mismo equipo y contra un rival que juega muy bien debemos ajustar nuestra presión y adueñarnos del balón para intentar que el partido pase por nosotros", apuntó.



El equipo de Quique Setién defiende también una atractiva y atrevida propuesta de juego. Por este motivo, Berizzo cree que la posesión de la pelota será seguramente el factor que incline la balanza del partido. "Somos dos equipos diseñados para atacar, aunque no por eso dejamos de defender", indicó el preparador céltico, que precisó: "Las Palmas es un equipo con movilidad, con mucha gente de buen pie y un medio campo dinámico con sus atacantes en rotación. Nos exigirá mucha justeza defensiva y adueñarnos de la posesión, que pasen por momentos de defensa largos".



A diferencia de otras veces, en las que el parón de la Liga ha cortado una buena racha a los celestes, Berizzo agradece el descanso que ha tenido el equipo en las últimas dos semanas. "Creo que le ha venido muy bien. Colectivamente hubiese sido fantástico seguir pero individualmente ha sido muy necesario descansar", observó.



El preparador céltico espera que la "dispersión" de sus internacionales por causa del virus FIFA no afecte esta vez negativamente al rendimiento de su equipo, que cuenta por derrotas los partidos que ha disputado esta temporada después de un parón liguero. "A veces cuesta canalizar la energía. Nos espera un partido de mucha concentración y debemos enfocarnos en dar un paso al frente con cualquier nombre propio y sigamos sosteniendo la ilusión de clasificarnos para Europa el año que viene", subrayó.



Preguntado por su enfrentamiento con Quique Setién, otro de los técnicos de moda en España a quien se le adjudican también muchas novias, Berizzo dijo que era cosa de los periodistas. Sí precisó en cambio el preparador celeste lo que supone medirse a Las Palmas. " Nos hemos enfrentado a ellos con anterioridad y somos dos equipos que mezclan buen fútbol y producen espectáculo y ojalá, después de brindar un buen espectáculo estemos más contentos que ellos", manifestó el entrenador céltico, que no cree que el partido de esta noche se parezca al jugado en la primera vuelta en el estadio Gran Canaria, donde Las Palmas remontó tres goles en las segunda parte aprovechando la expulsión por doble amarilla de Sergi y la lesión de Orellana.