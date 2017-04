El Celta necesita dar un golpe en la Liga

El Celta retoma esta noche el pulso a la Liga con un crucial duelo ante la UD Las Palmas (Balaídos, 20.45 horas, Bein La Liga), primero de un desenfrenado mes de abril, con nueve partidos que van a determinar hasta dónde puede llegar este curso el conjunto que dirige Eduardo Berizzo. El objetivo de los celestes es doble y ambicioso: mantener viva la pelea por la séptima plaza de la tabla que puede otorgar de nuevo el pasaporte europeo y superar el techo histórico en competición continental clasificándose para las semifinales de la UEFA Europa League (UEL).



Pero antes de abordar la ilusionante eliminatoria de cuartos de final contra el Genk belga, el Celta tiene por delante una semana decisiva en el torneo doméstico con tres partidos en siete días en los que va a recibir a dos rivales directos, hoy a Las Palmas y el próximo domingo al Eibar, con un desplazamiento a Mestalla en medio.



El preparador celeste otorga una gran importancia al duelo contra los grancanarios. Después del triunfo en el último suspiro hace dos semanas en Riazor y con el grupo más descansado que en anteriores parones ligueros, Berizzo se propone obtener esta semana un botín de puntos que impulse su posición en la tabla antes de echar el resto frente al Genk.





El atracón competitivo obligará al técnico a una eficiente administración del esfuerzo con rotaciones. Frente a Las Palmas, sin embargo, Berizzo recurrirá a su primera unidad. Faltarán apenas los lesionados John Guidetti y Marcelo Díaz, así como el portero Rubén Blanco. A ellos se han unido a última hora Carles Planas, con un problema muscular en el aductor izquierdo, y Álvaro Lemos, que ayer se produjo una lesión en la parte anterior del muslo izquierdo cuyo alcance está por determinar.A estas cinco ausencias seguras hay que sumar la probable baja de Hugo Mallo debido a una sobrecarga en los músculos isquiotibiales. El capitán celeste realizó ayer trabajo de fisioterapia al margen del grupo y hoy, en el ligero entrenamiento que la plantilla celebrará por la mañana en A Madroa, se someterá a una prueba para comprobar si está en condiciones de vestirse de corto. Pero incluso si la supera, parece difícil que Berizzo asuma el riesgo de forzarlo y que se agrave el problema en una semana en la que las rotaciones van a ser obligadas.La cautela con que el técnico céltico afecta la fatiga de sus hombres más castigados por la carga de partidos no afecta a Nemanja Radoja, un "futbolista de hierro" en palabras del propio Berizzo, que apunta a titular. El centrocampista serbio no disputó el último compromiso de su selección frente a Georgia por una lesión muscular en el gemelo izquierdo y ha completado apenas un par de entrenamientos con el grupo antes de recibir ayer el alta médica.A la espera de que el preparador céltico facilite este mediodía la convocatoria del partido, no se esperan grandes sorpresas en el once, que estará mayoritariamente integrado por titulares. La probable ausencia de Mallo será cubierta por Facundo Roncaglia, a pesar del cansancio que acumula el defensa argentino tras jugar esta semana un partido completo con su selección ante Bolivia en La Paz a 3.600 metros de altitud. El canterano Jonny Castro, que participó en dos encuentros con la selección española sub 21 en este parón liguero, ocupará previsiblemente su posición habitual en el flanco izquierdo, mientras que Gustavo Cabral y Andreu Fontás (sin descartar la opción de Sergi Gómez) se situarán en el eje de la línea.En medio campo es seguro Radoja, acompañado muy probablemente por Pablo Hernández, el hombre más castigado por el virus FIFA tras haber disputado dos exigentes partidos casi completos con Chile en las últimas semanas, y Daniel Wass, éste más descansado al no haber jugado -al igual que Pione Sisto- el último partido de clasificación para el Mundial entre Dinamarca y Rumanía. Ausente John Guidetti , en el frente de ataque es segura la presencia de Iago Aspas , con muy pocos minutos en el último doble compromiso de la selección española, y muy probable Claudio Beauvue, que suplió por lesión al internacional sueco en Riazor y completó casi un partido completo con muy buenas prestaciones sobre el campo. De confirmarse su presencia en el once, el antillano volvería a ser titular con el Celta 352 días después de romperse el tendón de Aquiles en un partido contra el Betis en Balaídos. Berizzo explicó ayer que dosificará las apariciones como titular de Beauvue pero no parece que tenga la intención de reservarlo contra los grancanarios.En la banda izquierda, por último, Pione Sisto parece tener más opciones que Bongonda, aunque lo más probable es que el técnico vaya alternando en la titularidad al danés y al belga en los próximos partidos. El entrenador del Celta dará a conocer hoy la lista de convocados para el choque, en la que tendrá que hacer dos descartes.La UD Las Palmas, mientras, se presenta en Balaídos con todo su arsenal -Quique Setién ha desplazado a Vigo a los 24 futbolistas del plantel además del portero del filial- y el objetivo de encadenar dos victorias tras su triunfo la pasada jornada en casa ante el pujante Villarreal (1-0). Para conseguirlo, los grancanarios necesitan mejorar sus prestaciones fuera de casa , donde solo han sumado esta temporada seis puntos, merced a una única victoria en el partido inaugural de la Liga en Mestalla y los empates rebañados en El Sadar, Mendizorroza y el Santiago Bernabéu.La exigencia del calendario -los isleños visitarán al Eibar en Ipurua el jueves y recibirán el domingo al Betis- provocará rotaciones, por lo que Setién se ha llevado de viaje a toda la plantilla, aunque para este primer choque será baja el defensa uruguayo Mauricio Lemos, tras ver ante el Villarreal su quinta tarjeta amarilla del curso.La principal novedad podría ser el regreso al lateral derecho del brasileño Míchel Macedo, tras siete jornadas ausente por una rotura fibrilar, mientras que una de las muchas dudas estará en la portería, en la que podría tener continuidad Raúl Lizoain o regresar el excéltico Javi Varas. En ataque podrían entrar Momo por Tana y Livaja por Prince Boateng.