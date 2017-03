El parón más descansado del Celta

El Celta ha sido el cuarto equipo de la Liga española que ha aportado más internacionales a las selecciones en el último parón de la Liga. Nueve futbolistas -incluido el lesionado John Guidetti- abandonaron la pasada semana la disciplina del equipo celeste para competir con su respectivas selecciones, siete de ellos con la absoluta y otros dos, el defensa Jonny Castro y el atacante Andrew Hujlsager, para participar con el combinado sub 21 en dos amistosos de preparación para el próximo Europeo de la categoría.



A diferencia de anteriores citas internacionales, la participación de los celestes con la selecciones ha sido escasa. La decepción de los jugadores por la falta de minutos contrasta con el alivio que supone para Eduardo Berizzo el leve castigo que han sufrido las piernas de muchos titulares en un momento decisivo de la temporada, a punto de iniciar un mes frenético de competición en el que el Celta va a dirimir hasta dónde puede llegar esta temporada. Después de concentrar este mes buena parte de sus esfuerzos en igualar el techo histórico en el continente clasificándose para los cuartos de final de la UEFA Europa League (UEL), el cuadro celeste afronta a partir del próximo lunes una semana decisiva en la lucha por la séptima plaza en la Liga con un triple enfrentamiento en siete días (Las Palmas, Valencia y Eibar) antes de recibir en Balaídos al Genk en busca de una plaza en las semifinales de la Liga Europa. Y tanto los canarios como los armeros son rivales directos de los celestes en alcanzar esta séptima plaza que dará el pasaporte europeo siempre que el Barcelona gane la Copa del Rey.



El paréntesis liguero ha permitido también al Celta ganar dos semanas en la recuperación de sus tres lesionados: Rubén Blanco, Marcelo Díaz y John Guidetti. Los tres podrían estar listos para el duelo europeo.



Entretanto, el Celta se centra en la preparación de la visita de Las Palmas a Balaídos el próximo lunes, un choque que va a enfrentar al grupo de Berizzo a su más directo perseguidor en la tabla y que, tras el empate cedido en Gran Canaria después de que los de Quique Setién igualasen tres goles, el Celta necesita ganar para poner tierra de por medio frente a los amarillos.



Para ello, Eduardo Berizzo contará con varios de sus titulares mucho más descansados de lo que podía prever. Radoja no jugó la pasada semana con Serbia ante Georgia (3-1) y regresa a Vigo recuperado de las molestias musculares que le impidieron vestirse de corto frente a los georgianos. Todo hace indicar que llegará en buenas condiciones físicas al partido contra los canarios. No mayor fue la participación de Pione Sisto y Daniel Wass en el empate sin goles entre Dinamarca y Rumanía. Wass estuvo en el banquillo y Sisto fue el descarte de última hora del seleccionador danés, Age Hariede.



Tampoco ha sufrido casi fatiga el goleador del equipo, Iago Aspas, a quien Julen Lopetegui apenas concedió 15 rácanos minutos en los compromisos de la Roja ante Israel (4-1) y Francia (0-2). A pesar de los méritos contraídos por el moañés, máximo artillero español de la Liga, para ser titular, el seleccionador solo le concedió siete minutos ante los israelíes -que le bastaron para asistir a Isco en el cuarto gol- y ocho frente a los franceses.



Bastante más desgaste sufrieron los sub 21 Jonny Castro y Andrew Hjulsager, que se enfrentaron entre ellos antes de jugar respectivamente ante Inglaterra e Italia. El canterano jugó el partido completo en la victoria ante los azurri (1-2) y 21 minutos contra los daneses; Hjulsager jugó el primer tiempo en la contundente derrota que Dinamarca encajó contra los ingleses y disputó 45 minutos ante España.



Alta fue también la participación de los sudamericanos Facundo Roncaglia y Pablo Hernández, enfrentados también en duelo fratricida en Buenos Aires (1-0) y luego, respectivamente, frente a Bolivia (0-2) en La Paz y Venezuela en Santiago (3-1). Roncaglia jugó 14 minutos contra los chilenos y 90 ante los bolivianos, mientras que el Tucu disputó 90 minutos frente a los argentinos y 88 contra los venezolanos.



Tras incorporarse al trabajo en A Madroa Guidetti y Sisto el martes y hacerlo ayer Aspas, Radoja, Wass y Hujlsager, a lo largo de la jornada de hoy se espera la llegada de Jonny, Roncaglia y Pablo Hernández.