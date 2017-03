Jonny Castro: "Ojalá mayo siga igual de intenso para el Celta"

Tras el parón liguero debido a los compromisos internacionales, Jonny ha destacado hoy en A Madroa que el equipo está con "ganas de volver al oficio". A pesar de la exigencia del calendario, con citas cada tres días desde que se inició el año, el canterano se siente feliz. "Es lo bonito de este año. A principios de temporada firmaríamos por lo que estamos haciendo", se muestra satisfecho el defensa y destaca: "Es bueno que haya oportunidades para todos los jugadores".

Lo apretado de las fechas en LaLiga y la UEFA no socava la moral del equipo, todo lo contrario: "Ojalá que mayo siga igual de intenso para nosotros, eso significará que lo estamos haciendo bien".

A pesar de la cantidad de partidos en las piernas, Jonny se siente "fresco" y alaba la preparación física llevada a cabo por el cuerpo técnico: "Se nota que a final de temporada llegamos mejor."

Estas buenas sensaciones de las que el defensa hace gala, le servirán para afrontar la recta final de LaLiga y la UEFA. En las próximas semanas el Celta se juega marcar un nuevo techo histórico en la competición continental y el puesto en la tabla española. "Los tres partidos que vienen son contra rivales directos. Tenemos que pelear por los nueve puntos, ya que esos resultados nos marcarán dónde acabaremos esta temporada".

Los jugadores compatibilizan esta ambición por lograr la mejor posición en LaLiga con el sueño europeo: "Nuestra prioridad es la UEFA"

Renovación



Jonny abordó su renovación, en trámites: "Es cierto que la oferta está, se empezó a hablar". Sin querer desvelar ningún detalle de las conversaciones, el joven afirmó categóricamente que se ve "renovando". Pese a que alguna vez manifestó su deseo de probar suerte en otros equipos e incluso en otras ligas, el canterano sentencia: "Yo nunca diría que no al Celta. Que dijera que me gustaría conocer otros equipos no significa que me quiera ir este año ni años próximos".

Sobre otras renovaciones sobre la mesa, Jonny confía en la continuidad de Berizzo y entiende que haya suene en muchas quinielas ya que "lleva tres grandes temporadas".