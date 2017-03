Luccin: "El Celta tiene lo que necesita para llegar lejos"

Peter Luccin (Marsella, 1979) quisiera ser entrenador en la élite de mayor. Desde hace cuatro años dirige su propia escuela de fútbol en Dallas, equipo donde colgó las botas tras una larga carrera como futbolista profesional: Cannes, Girondins, Marsella, PSG, Celta, Atlético de Madrid, Zaragoza, Racing de Santander, Lausana y Dallas. Ahora está de visita en Vigo, donde jugó entre 2001 y 2004. Desea conocer la metodología de su excompañero Berizzo y de los técnicos de A Madroa.



Ayer, Luccin observaba con atención el entrenamiento del que fue su equipo, con el que vivió sensaciones de todo tipo: disfrutó de momentos brillantes en la Liga y en Europa y de decepciones como un descenso a Segunda días antes de firmar por el Atlético de Madrid. Volvió a Balaídos de rojiblanco y fue recibido con la misma frialdad que él expresaba con su depurada técnica futbolística.



"Estoy muy contento de poder pasar unos días aquí", apunta Peter Luccin antes de hablar de sus recuerdos en el Celta, de la admiración por el Berizzo entrenador, por el duelo Francia-España en Saint Denis o de estrellas galas como Griezmann o Dembelé.



"Tengo muy buenos recuerdos con el Celta en la UEFA", señala quien fue verdugo con el Marsella en unos cuartos de final contra el equipo vigués, con el que viviría después una dolorosa derrota contra el Lens, aunque le trae más recuerdos la del Celtic. "Me acuerdo del gol que nos metió Henrik Larsson en los últimos cinco minutos. Aquí tengo muy buenos recuerdos, aunque en mi último año descendimos a Segunda, jugando la Champions. Pasé tres años espectaculares", subraya.



Pero lo que ha movido a Luccin para volver a Vigo es el trabajo de Berizzo y de los técnicos de la cantera. "Coincidí tres años con El Toto en el Celta. Es muy buena persona y un gran entrenador. Por eso estoy aquí, para verle entrenar, conocer sus conceptos y metodología. También estaré con Carlos Hugo [García-Bayón], con quien coincidí en Dallas. Vengo a aprender de los mejores", indica.



Desde Estados Unidos, Luccin sigue con atención "al Celta y al Atlético de Madrid. Lo que estoy viendo es que hay una gran calidad en la plantilla del Celta. El trabajo que está realizando El Toto es espectacular. Hubo años que no era tan fácil, pero ahora se ve que el equipo y el club están mucho mejor, hay mucha más continuidad con un entrenador que es uno de los grande. Conozco a muchos entrenadores y Berizzo está en mi top tres de los mejores de la Liga. A nivel de concepto, me encanta", apunta, antes de citar a Simeone y a Zidane como los otros técnicos a los que admira.



Al actual Celta lo ve "un equipo muy compacto a nivel defensivo, con mucha velocidad arriba. Es justo lo que se necesita para llegar lejos, ya sea en Liga o en competición europea. Y lo que está haciendo ahora el Celta es espectucular. Y El Toto no tiene techo, pero creo que se siente muy bien aquí, se ve muy involucrado con el proyecto del Celta", admite Luccin.