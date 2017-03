Celta B | "A ver si en esta ocasión hay suerte"

El Celta B va camino del anhelado ascenso a Segunda División. Ya está matemáticamente clasificado el filial céltico para disputar los play-off. En el club vigués solo se había vivido una situación similar en la temporada 2003-04. Entonces, el equipo de Barreiro se clasificó para la promoción de ascenso, pero la afrontó sin poder disfrutarla porque el primer equipo había descendido a Segunda y esa situación le impedía aspirar el premio gordo.



El Panda Team, como es conocido el equipo que ahora entrena Alejandro Menéndez, no tendrá ningún inconveniente en esta ocasión para pelear por una de las cuatro plazas de ascenso a Segunda. Asegurada su participación en la fase de promoción, se le abre otro bonito reto: pelear por el primer puesto de su grupo, con lo que reduciría el trámite de subir de categoría a un único doble enfrentamiento. Si fallase en ese primer intento, todavía le quedaría una segunda oportunidad.



Borja Oubiña y Javier Maté formaban parte de aquel filial céltico que deslumbró en el curso 2003-04. El primero fue uno de sus puntales, al que Radomic Antic hizo debutar en el primer equipo en la recta final de la temporada. El segundo tuvo que compaginar en las últimas jornadas el cargo de director de la cantera con el de entrenador del filial para suplir a Rafa Sáez, que ocupó junto a Moncho Carnero el banquillo del primer equipo.



"No es fácil conseguir tantas victorias como las que lleva el equipo actual (21 en 31 jornadas)", señala Oubiña, ahora en la secretaría técnica del Celta. "Nosotros teníamos una dinámica más o menos similar al Celta B actual, de ir a jugar a cualquier campo y tener la sensación de ganar, de que estás un poquito por encima de la categoría", apunta el excapitán céltico.



"Juegan muy bien, poseen un gran equipo y una dinámica excelente. No tienen una gran riqueza de ideas, pero las que manejan las desarrollan muy bien y son muy solventes en todas las líneas. El equipo sabe a lo que juega y me gusta mucho. Probablemente es el que mejor fútbol está desarrollando en la categoría", sostiene Maté, director deportivo del Coruxo.



La superioridad mostrada por el Celta B, que solo ha perdido cinco partidos y que está a dos puntos del líder, la Cultural Leonesa, también llama la atención de Oubiña: "Este equipo me da la sensación de que es de otra categoría y cuando lo ves no te da señales de que es un filial, sino un equipo muy hecho, muy serio, muy ordenado, muy estructurado, muy trabajado. Además de calidad, le añaden un plus competitivo que les va a hacer muy peligrosos, sumado al ritmo de juego que tienen. Y si ellos se lo creen, ahí está la clave".



Oubiña ve al Panda Team con "bastantes opciones" de conseguir el premio soñado de Segunda División. "Todos los años hay un filial en el ascenso porque cuando entran en esas fases se vuelven muy peligrosos. En ese sentido, le doy bastantes opciones. Es un rival muy incómodo. Cuando te juegas cosas importantes al final de la temporada el ritmo de juego es clave y un filial tiene un pelín más que el resto. Aunque no tengan la experiencia de otros equipos, la sensación de tener mayor ritmo físico te lleva a rendir más. Y a mayores, este Celta B es muy competitivo, no es un filial al uso, da la sensación de que es otro tipo de equipo dentro de la categoría, más veterano, que compite genial. El otro era más joven, menos hecho. Además, no podíamos ascender y eso nos perjudicó en su día. Estoy convencido de que si aquel equipo pudiese ascender acabaría consiguiéndolo. A ver si en esta ocasión hay suerte", conviene Borja Oubiña.



Aunque el filial céltico de entonces y el actual llevan una trayectoria parecida, Maté establece diferencias en cuanto a la composición de las plantillas. En 2003, el Celta B se nutría de la cantera. El club ha cambiado esa política y apuesta por una fórmula mixta: canteranos y fichajes. "Esta es una situación completamente distinta porque ha cambiado el fútbol. En aquel equipo, creo que el único que no era de la cantera de A Madroa era César Olaiz. En ese momento, el filial céltico probablemente tendría el presupuesto decimoctavo de la categoría. Pero con esto, no quiero quitar ningún mérito a los de ahora, que también lo tienen. Las circunstancias son distintas", añade Maté.