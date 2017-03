Fontás: "Espero que Berizzo no se vaya; costaría encontrar a un entrenador que llevara esto como él"

El Celta regresó esta mañana a los entrenamientos tras cuatro días de descanso. Al grupo se han unido dos internacionales, Sisto y Guidetti. El sueco sigue recuperándose de la lesión de rodilla que sufrió en Riazor y hoy se ejercitó junto a Marcelo Díaz, que también tiene dañada la misma articulación tras una dura entrada de Soldado ante el Villarreal. "Después de unos días de descanso cuesta un poquito arrancar", señaló Andreu Fontás tras la sesión de trabajo. El catalán expresó su deseo de que Berizzo continúe la próxima temporada en Vigo y reconoció que le alegraría mucho el regreso al Celta de su amigo Nolito. En el tramo final de la temporada, los célticos afrontan el reto de alcanzar la séptima plaza en LaLiga y las semifinales de la Europa League. "Son objetivos difíciles pero no imposibles", reiteró Fontás.

"Nos esperan dos meses por delante que los afrontamos con toda la ambición del mundo. Vamos a tratar de conseguir todos los retos. Tenemos tres partidos por delante que van a marcar hasta dónde podemos llegar en LaLiga", dijo en referencia a los compromisos ante Las Palmas, Valencia y Eibar para alcanzar la séptima plaza, antes de pasar a comentar el compromiso europeo que le espera ante el Genk belga: "Sería algo muy bonito llegar a una semifinal europea. Vamos a ir a por todo. El equipo está muy fuerte, lo demostró antes del parón".

El gran momento que vive el Celta tiene un nombre propio para Fontás: "Berizzo, es el entrenador, el líder claro de este equipo, y como entrenador tiene toda la importancia del mundo. Desde que estoy aquí cada año se ha ido mejorando y esto es buenísimo y ojalá que siga y que sigamos creciendo con él".

Ayer, la Radio Galega desvelaba una posible oferta del Villarreal a Berizzo, con un sueldo anual de 2 millones de euros. Fontás espera, sin embargo, que el argentino continúe en Vigo por cuarto año consecutivo. "Deseamos que Berizzo sea nuestro entrenador la próxima temporada, y así lo demostramos cada semana. Somos un grupo que está unido y la sintonía es muy buena. Espero que no se vaya porque costaría encontrar a un entrenador que llevara esto como él", convino el zaguero del Celta.

Las Palmas, próximo rival del Celta, busca sustituto para Quique Setién, que ha anunciado que se marchará al concluir la temporada. "No es la mejor sintonía posible la que tiene el equipo canario, pero me parece un rival muy peligroso. Más peligroso en casa que fuera, pero vendrá a complicarnos mucho las cosas y no va a ser un partido fácil", señaló Fontás sobre el rival que el lunes visitará Balaídos.

Fontás, que cumple su cuarta temporada en Vigo, habló también de su gran amigo Nolito, suplente en el Manchester City. "Estaría encantado que volviese. Primero como compañero y después como amigo. Me sabe muy mal que no esté teniendo minutos de juego.

Si se pudiera dar la situación de que volviera, para mí sería una gran noticia", añadió el catalán.