El Celta aprieta de inicio

El Celta juvenil no falló en la mañana de ayer en las instalaciones de A Madroa, y sumó los tres puntos que le permiten seguir al frente de la clasificación del grupo, a dos jornadas para la conclusión. En estos momentos, los célticos mantienen tres puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Sporting de Gijón, pero esta semana el Comité de Competición fallará el recurso presentado por el cuadro céltico por alineación indebida del Pabellón en el partido de la semana pasada, y podrían recuperar dos puntos más de ese partido, con lo que ampliarían la ventaja a cinco.



El calendario final le depara al cuadro céltico dos duros partidos, pues la próxima semana visita Santander para medirse a un Racing que no se juega nada, y en la última recibe a un Lugo que pelea por el Deportivo por la tercera plaza, que clasifica para disputar la fase final de la Copa del Rey. Por su parte, el Sporting de Gijón tiene dos partidos asequibles, ante equipos que están luchando por la salvación, Alondras y Avilés. Quince días de máxima tensión para muchos equipos.



En lo que se refiere al partido de ayer ante el Bansander, el equipo vigués salió muy metido en el partido desde el pitido inicial. Las ocasiones no tardaron en llegar, y a los trece minutos José Sobrido pudo marcar le primero tras un centro de Solis. Poco después, buena jugada de los célticos, que salva el portero santanderino con una buena mano. La mejor ocasión del Bansander fue en el minutos 24 con una gran parada de Pablo.



En el minuto 35 llegó el primer gol del Celta, y al comienzo de la segunda parte llegó el segundo, Gabri y Solis respectivamente. Fue el punto de inflexión del encuentro, pues a partir de ese momento el Bansander se vino abajo. El Celta aprovechó la circunstancia para resolver el partido con dos nuevos goles, en un minuto, y a poco menos de media hora para el final del encuentro, el Celta ganaba por un contundente cuatro a cero. Poco hubo que contar hasta el final del encuentro.