Hoy, al pasar por Paramos para llegar a Tui, vi algo realmente desagradable. Gente que aparcaba allí sus coches y se dedicaba a ir a ver las casas destrozadas. Y yo me pregunto, ¿esta será la nueva zona para pasear en Tui los domingos? Sinceramente, no entiendo qué necesidad hay de ir a ver mi casa o las de mis vecinos. Lo que más me sorprendió fue ver cómo la gente le pedía a los guardias que quitaran las vallas y les dejaran pasar para ver la zona cero. No entiendo qué es lo que pretenden encontrarse al llegar allí, ¿casas sin tejado?, ¿animales carbonizados?, ¿gente recuperando sus pertenencias?...



No sé si ver las desgracias ajenas reconforta a algunas personas... Y yo no sé si mis vecinos pensarán lo mismo, pero no me gusta ver mi casa como si fuera una atracción turística.



Ahora mismo solo puedo mostrar indignación hacia aquellas personas que atraviesan los campos de las casas para llegar a las zonas en las que no vigila la Guardia Civil. O hacia aquellas que simplemente paran el coche a nuestro lado para preguntarnos, "Oye, ¿dónde fue que explotó eso?".



Seguramente cuando haya una desgracia en otro sitio, Paramos dejará de tener importancia. Pero si a la gente que viene a ver le pasara eso, ese morbo que tienen desaparecería.





CARTAS AL DIRECTOR

Me gustaría aprovechar esto para dar las gracias a toda la gente que nos ayudó a nosotros y a todos los vecinos; a los Bomberos, a la Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local e incluso a los médicos y veterinarios. También al hostal-restaurante Cruceiro do Monte por dejar que la gente ocupe sus habitaciones y al centro cultural de Guillarei que desde el primer momento recogió comida , toallas, ropa... Y aunque yo no lo viera, me gustaría mencionar a la persona que grabó cosas como mi salón, porquePor último, me gustaría mandar todo mi apoyo a esas familias que realmente están en las situaciones más complicadas, y solo espero que encuentren su sitio pronto. Sé que ahora los vecinos estamos más unidos que nunca.