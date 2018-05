Música, maestro

Alguien me dijo una vez que sin música, la vida sería un error. No sé si sería un error o no, solo sé que probablemente nuestras vidas no serían lo mismo sin ella.

¿Qué sería una película sin una buena banda sonora que la acompañe?

Los malos no serían tan malos, los besos no serían tan románticos y ese muñeco diabólico se convertiría en un vulgar juguete que no asustaría ni a una mosca.

Además, la música, tiene también el poder de transformarse en personas, momentos, lugares o recuerdos.

Porque si cierras los ojos y escuchas esa canción que te recuerda a esa persona, a ese momento, a ese lugar o a ese recuerdo? en cierta manera vuelves a ver a esa persona, a sentir ese momento, a apreciar ese lugar y a hacer más vivo ese recuerdo.

Y qué decir, de esa sensación que experimenta nuestro propio cuerpo cuando se nos pone el vello de punta o la piel de gallina al escuchar una voz, una guitarra, un piano?, es increíble que pueda producir tantas sensaciones.

Sin duda, tal y como decía Carl Mariavon Weber "La música es el verdadero lenguaje universal" teniendo incluso el poder extraordinario de que una canción, para una persona, pueda tener un significado y para otra persona otro completamente distinto.

Una misma letra y melodía con interpretaciones diferentes según quién la escuche. ¿No parece acaso algo mágico?

¡Qué siga la música! Esa que nos da alas para volar o que nos envuelve en sus brazos cuando nos sentimos tristes.