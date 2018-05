¿Se es más gallego por hablar solo en gallego...?

Como siempre, los tiempos van cambiando. Recuerdo que allá por el año 1960, cuando me desplazaba a Vigo con mi madre y se me ocurría (¡por despiste, claro!) hablarle en gallego, no era el dictador Franco, ni las Fuerzas de Seguridad del Estado, ni la Policía Social quien nos lo prohibía, sino más bien que los propios habitantes de la gran ciudad, al oírnos, nos veían con una extraña mirada que sin decir nada, susurraba en nuestros oídos "¡son paletos del pueblo...!". Ahora es al revés y posiblemente desde el comienzo de las llamadas autonomías regionales.

Para los intelectuales progresistas de la época, amparados en los 40 años de represión y silencio (por cierto, yo nunca lo vi), incapaces tal vez de ocupar puestos políticos de responsabilidad en los partidos constitucionalistas, se fueron inventando nuevos partidos políticos regionalistas levantando como bandera el dominio de nuestro idioma, tanto antiguo como académico, símbolo para ellos de clase y raza celta, haciendo sentir a los demás que ellos eran los gallegos de 1ª clase intelectual y los demás formábamos parte de una clase inferior llamada gallegos pueblerinos. Me gustaría preguntarle a esos intelectuales lengüisticos progresistas si por el hecho de escribir nuestra amada Rosalía de Castro, obras maestras como "La hija del mar" en 1859 a los 22 años o el poemario "La flor" en 1857 o "A las orillas del Sar", todos entre otras obras en castellano, le quita clase como gallega de pura raza celta...

Nací y me crié en un pedazo de tierra que amo llamada Galicia, que forma parte de una unidad variada de suelo indivisible llamada España y por lo tanto, desde mis antepasados hasta la fecha de hoy me considero gallego y español, tanto como si leo "Adiós ríos, adiós fontes" como si leo "A las orillas del Sar"y por mucho que ese progresismo sueñe e insista, nuestra tierra gallega nunca será "una Cataluña independentista" porque nos ampara el amor a nuestras raíces y la libertad de expresión que nuestra Constitución española nos protege y regala con una diversidad de lenguas e idiomas, de costumbres y folckores sin necesidad de inventarnos separatismos sino de unir lazos que nos hacen sentir con orgullo ser gallegos y españoles y hermanos de las otras tierras de nuestra querida e indivisible Península Ibérica.