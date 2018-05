Desconcentrados

En los últimos meses, a través de mi labor como profesor particular, he sido testigo de una notable falta de concentración en mis alumnos, cuyas edades oscilan entre los 10 y los 20 años. Me refiero, por tanto, a una situación que no afecta solo a personas de una edad similar, sino que se produce entre la fase preadolescente y los primeros años de la edad adulta.Una de las causas de este problema es evidente: los teléfonos móviles.

Los smartphones han dado lugar a lo que se conoce como "necesidad creada". Cuando yo era niño, uno llamaba a sus amigos por el teléfono de casa para ir a dar una vuelta o a jugar; en su defecto no llamábamos, pero salíamos a la calle y nos encontrábamos en un sitio ya conocido por todos, al que se iban sumando otros niños. Al despedirnos, sabíamos que volveríamos a vernos, o bien en el colegio o bien en aquel mismo lugar. Y durante el tiempo que transcurría entre esos dos encuentros, ni nos veíamos ni nos hablábamos. Y no pasaba absolutamente nada porque ya nos habíamos contado todo.

Hoy, esta situación ha dado un giro de 180º. Mis alumnos sufren en mi hora de clase porque están pensando qué estarán comentando sus amigos en el Whatsapp, ésos a los que ha visto hace escasas horas en el colegio; miran el reloj porque esperan que las agujas vayan a más velocidad; su corazón se acelera, no porque estén enamorados, sino porque se autoconvencen de que alguien les acaba de escribir un mensaje importantísimo y deben responderlo ya, incluso antes de que les haya llegado (la broma aquí es oportuna). Y, generalmente, ni sus amigos han comentado nada a través del móvil, ni el tiempo ha pasado más rápido, ni les ha llegado un mensaje medianamente importante.

Lo que en realidad ha sucedido en esos 60 minutos es que los chicos han estado despistados, se han "comido" palabras que su cerebro había ordenado escribir para completar adecuadamente los ejercicios y hasta me atrevo a decir que lo han pasado mal. El resultado de todo ello es el siguiente: no han reforzado sus conocimientos y tampoco han estado con sus amigos. Una verdadera pena, porque ambas cosas son necesarias.

Surgen entonces varias cuestiones: ¿es la sociedad de hoy mejor que la de antes? ¿pueden los padres cambiar mi relato actuando como buenos referentes y no como espectadores? Lo cierto es que nunca hemos estado tan conectados y tan desconcentrados como en la actualidad.