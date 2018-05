No soy el hijo de Dios

No le gusta cortar y cambiar ángulos. Disfruta con el caos. "En los rodajes hay accidentes, desastres, pero el resultado final del filme no es una casualidad. La edición no se improvisa. Mi trabajo se parece al de un escultor pero la madera tiene sus propiedades y no es siempre igual".

Hay escritores como Honore de Balzac que ya tienen toda la información cuando empiezan a escribir. Y otros como Camus. En "El extranjero Meursault" ni se acuerda cuándo murió su madre; "fue ayer o anteayer". Como si hubiera en el mundo una parte irreal.

Más observador que omnisciente. "Quiero ser un director cero. No quiero estar en posición para dirigir todo el mundo. Hay veces que la cámara parece estar en todas partes pero ese no es mi estilo".

En "Yuki&Nina" ya fue consciente de las diferencias entre Francia y Japón. Es una fusión de culturas porque también había un director galo, Girardot. "Los franceses, que conozco bien, nunca están de acuerdo con nadie".

La sociedad japonesa es igualitaria. "Nos cuesta oponernos a los demás". Utilizan más el plural porque siempre trabajan en equipo. Fue después de las guerras mundiales cuando empezaron a pensar como un colectivo. Y muchos intelectuales empezaron a apreciar la forma de ser de su pueblo cuando emigraron. Su padre le recomendó que no fuera director de cine porque había que ser muy diferente de los demás.

"Da menos miedo si aparece un león en una novela que en una película". En el casting de "El león duerme esta noche" permitió a cada niño que se inventara un personaje. Fomentó su carácter e imaginación. Se mezclaba la realidad y la ficción, pues los pequeños no sabían cuando estaban filmando.

En el grupo de adolescentes prefería que no hubiese director y que se tomasen decisiones consensuadas entre todos. "La peli no era muy decente pero me sorprendió".

El ruso Mikhail Bakhtin escribió una obra sobre Dostoievski; se describe un circo donde se mezclan actores y público. Se acortan las distancias y queda el contacto entre la gente. Pues en el mundo real estamos alejados física y psicológicamente. "Viven el espectáculo".

Las normas del mundo real están prohibidas. No hay jerarquía, miedos ni otros protocolos o restricciones.

"Me gusta que no haya orden y que las personas, aunque sean salvajes, choquen".