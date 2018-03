A Consellería do Medio Rural e as queimas controladas

Un sábado de bo tempo decides pasar o día nun espazo natural protexido, poñamos por caso o sistema dunar de Nerga, Viñó e Barra no concello de Cangas. Como ti, outras persoas disfrutan do paisaxe, nenos xogando na baixamar, deportistas camiñando, correndo o en bici, outros tomando o sol, lendo, escoitando música, facendo fotos, charlando, etc. Todos eles, incluídos os seres vivos que alí habitan, respiran o aire puro do mar ata que chega unha nova especie, os da fogueira.

Neste caso son propietarios de fincas e vivendas próximas ao parque natural, vivendas ocasionais dunha legalidade que se colle con pinzas, pero iso da para outro capítulo. Os tipos empezan a xornada coa desbrozadora e a tardiña amontoan a sega e prenden lume, aí é cando deben chegar ao clímax. O resto o poñen as leis físicas, o fume sae das súas veigas e contamina todo o aire do parque.

Os usuarios xa se poden poñer como queiran, chamar ao Seprona, a Policía Local, a Autonómica, etc. Non hai nada que facer, a Consellería do Medio Rural autoriza o evento crematorio que lle permite a un solo individuo apropiarse do aire que respiramos todos. Por suposto que o botafumeiro non é labrego, nin vive do campo. Si me apuras, non e nin do concello.

Nesta ocasión aínda dar grazas porque a fogueira non arrasara co parque como moitas veces ten pasado, e si non estás contento marcha para casa a mirar a tele.