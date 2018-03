El suicidio: una epidemia silenciada

El sucidio es ya en España la principal causa de muerte no natural, duplicando incluso la cifra de los accidentes de tráfico. En 2014 se alcanzó el récord histórico (por tercer año consecutivo) con 3.910 óbitos autoinflingidos, mientras que los debidos a las colisiones automovilísticas fueron 1.873, menos de la mitad. Los hombres (2.938) se suicidan tres veces más que las mujeres (972); y Galicia es una de las comunidades autónomas con mayor número de casos, estando la provincia de A Coruña entre las que poseen las tasas más altas de toda España. La cifra total no ha dejado de aumentar desde los años ochenta, y creció en un 20 por ciento en los años de la crisis económica. Los datos más recientes apuntan a un descenso relativo (3.612 en total en 2015) pero se mantiene la tendencia por sexos (2.680 hombres y 922 mujeres en ese año). Es de destacar que en España y en Galicia al parecer no existen planes institucionales de prevención del suicidio, como sí ocurre en otros países.

A la vista de estos alarmantes datos podemos preguntarnos en primer lugar por qué no se da más visibilidad a este gravísimo problema que permanece como un "tema tabú" en la sociedad y los medios de comunicación. Reconocer que existe es el primer paso para poner los medios para tratar de solucionarlo o, al menos, reducirlo. Otra pregunta es porqué tantas personas llegan a semejante grado de desesperación como para poner fin a su vida. Las motivaciones personales pueden ser múltiples: ruina económica, deterioro físico, transtornos mentales, alcoholismo, separaciones y soledad, pero cabe avanzar la hipótesis -basada en Durkheim- de que el aflojamiento de los lazos sociales y la pérdida de convicciones y valores (la "anomia") propios del mundo posmoderno favorecen el recurso a esta triste "solución final".