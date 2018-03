Al alcalde de Santiago de Compostela

Usted fue elegido democráticamente para el cargo que desempeña, pero desconoce la palabra democracia, porque un demócrata sabría respetar el pensamiento y las creencias de los demás independientemente de lo que usted piense, que no me interesa nada, por supuesto.

Usted es el responsable del pregón del carnaval en una ciudad que vive económicamente de una religión, la católica, le guste o no, y recibe a miles de peregrinos de todo el mundo y de todas las creencias o de ninguna.

En el pregón se habla de los huevos del Apóstol Santiago, entre otras cosas, pero tendría usted los huevos necesarios para permitir que se metieran con la otra religión? Fijo que no, porque no se lo iban a permitir. Pero claro esto es "libertad de expresión", no?

"Los insultos a la Virgen y al Apóstol se enmarcan dentro de los límites de la sátira y la crítica, dentro de los límites del humor", son sus palabras. Por lo tanto yo podría insultarlo, cosa que mi educación no me permite, apoyándome dentro de la sátira y la crítica de un espacio de carnaval". Si a usted le gusta el insulto, el desprecio, ¿por qué no lo pagó de su bolsillo? ¿Cuánto costó este pregón a la ciudad? No respeta, las personas que no respetan no pueden ser respetadas. ¿Sabe el verdadero significado de la peregrinación a Compostela? Aprender que en la vida, al igual que en el Camino, deben sortearse miles de dificultades, usted entre ellas, antes de alcanzar la auténtica llegada a la meta. Fue el acontecimiento religioso y cultural hace más de mil años. Es curioso, a usted le parece peligroso que la gente se queje cuando permite que se insulte en un acto pagado con dinero público.

"Derecho de crítica; libertad de expresión" ....Y si para el próximo año le insultan, con la misma moneda a usted y a su familia? Derecho de crítica, libertad de expresión?

La capital de Galicia no merece tenerle como alcalde.