Los españoles siempre pagan sus deudas

Los que hace apenas unos meses enarbolaban la rojigualda defendiendo la aplicación del artículo 155 de la Constitución supongo que a día de hoy defenderán con el mismo ahínco el respeto al artículo 135. Sí, ese que fue modificado sin referéndum a instancias del PSOE, con el apoyo inestimable del PP, para que la Troika, es decir, la Comisión Europa, el BCE y el FMI, diesen el visto bueno al préstamo de 100.000 millones de euros para rescatar a la banca. Ese préstamo que, según el ministro De Guindos, no iba a afectar al bolsillo del contribuyente, pero que fue a engrosar la deuda pública y en aplicación del mencionado artículo 135 pagamos prioritariamente frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible, incluidas las pensiones. Un rescate a la banca que viene a desdecir las palabras de la señora Botín, que la semana pasada, ante la amenaza de que los bancos tengan que pagar un impuesto que produzca un retorno social del dinero que fue a sanear balances bancarios, dijo que los bancos eran como una empresa cualquiera. Pero lo cierto es que no son una empresa cualquiera, pues de ellos depende una de las claves de la economía de mercado: canalizar el ahorro a la inversión. Y precisamente en aras de preservar dicha función se puede justificar, desde un punto de vista económico, el rescate bancario, además de proteger los ahorros de millones de españoles que tenían depósitos en sus balances empachados de ladrillo.

Vivimos en un país peculiar, en el que un banco solvente, que ha superado los test de estrés del BCE, en cuestión de horas deja de tener liquidez y es comprado por otro al precio módico de un euro; donde el rastrillo, que no mercado, laboral te permite conseguir un trabajo precario, aunando bajo salario y temporalidad; salarios exiguos que no permiten que el trabajador pueda contribuir al sostenimiento de los servicios públicos, de las pensiones actuales y mucho menos de las futuras; un país donde las empresas llevan una contabilidad A y otra B; un país donde cualquier profesional te puede decir que si quieres factura te cobra el 21% de IVA, o directamente que solo acepta pagos en efectivo; un país que tolera unos niveles de corrupción política sonrojantes, por mucho desapego político que estos generen. Sí, es injusto, ética y socialmente, que un pensionista no vea su pensión actualizada al coste de la vida, que los funcionarios tengan el sueldo congelado y que los empleos sean tan precarios que no permitan a nuestros jóvenes trazar un plan de vida, conciliar vida laboral y familiar, y darle la vuelta a la pirámide demográfica.

Pero el presidente Rajoy dice que los recursos son escasos, y en aplicación del artículo 135 primero pagamos nuestras deudas. Así que, como dije al principio, siempre nos queda seguir defendiendo el españolismo: unos envueltos en la bandera, otros colgándola de la ventana y los más mordiéndola entre los dientes, cuando a día 5 de cada mes la cuenta corriente se queda tiesa.