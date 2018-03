Igualdad y reggaeton

A propósito del 8 de marzo, donde año tras año y desde 1910 venimos celebrando el Día Internacional de la Mujer, sigo percibiendo que todo evoluciona muy lentamente o más bien involuciona. Y un medio importante es la música, puesto que no podemos dudar de que se trata de un elemento clave en la trasmisión de mensajes y, desde siempre, fue un claro sentir de la sociedad del momento; por lo que no podemos aislar la música del debate sobre la igualdad de género. Los mensajes que contienen algunas letras de este tipo de música cosifican a la mujer e incitan a la violencia. Las mujeres son descritas como meros cuerpos absolutamente disponibles al servicio del sexo y en estas canciones de música latina el contenido es machista, misógino y humillante para ellas. Como ya mencioné antes, la música es un reflejo del sentir ciudadano y nuestra sociedad sigue siendo machista.

En una encuesta realizada a los jóvenes de entre 15 y 29 años, un 33% sigue pensando que estos comportamientos son normales. Esta carta tiene un propósito que, espero, no caiga en saco roto: hacer boicot a todas estas canciones, no bailar ni canturrearlas para conseguir que los jóvenes y no tan jóvenes tomen conciencia de que estos pequeños detalles contribuyen junto con otros a un retroceso en materia de igualdad. Por lo tanto, actos tan sencillos como este pueden ayudar a cambiar y potenciar este objetivo.