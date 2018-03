Ante el 8 de marzo

Sonaba de lejos, en los países árabes, la implantación de taxis rosas solo para mujeres. Motivo, el acoso. Países como Omán, lugares supuestamente distintos. Pero tampoco se puede una relajar en los autobuses de aquí. Por ello surge la parada a demanda cuando un oso hambriento te acecha en el Vitrasa. ¿En qué sociedad vivimos? El neandertal era más legal. Luego hablaremos todos de igualdad y de que yo también he leído la obra completa de Rosalía de Castro. El 8 de marzo el mundo es igualitario y no contamos víctimas. Yo me bajo en la próxima... algo huele mal en la educación de género.