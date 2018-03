Forges e a Fonsagrada

Co gallo do pasamento do humorista Forges, civilmente Antonio Fraguas de Pablo, quero facer unas lembranzas e referencias do citado autor que tantas ledicias nos ten dado polas súas viñetas sobor de todo no xornal "El País" e na revista "El Jueves".

O pai de Forges, Antonio Fraguas, naceu na Fonsagrada onde conserva varios familiares o máis coñecido por min, Selelo, que tiña un contacto especial co falecido.

Forges tiña una relación moi estreita ca Fonsagrada, os que procedemos deste concello lembramos sinaladamente os carteis anunciadores das festas de septembro da vila que estaban feitos por el e os seus debuxos constitúen una profunda fachenda para todos nós e pequeña envexa para os concellos limítrofes. Asemesmo no tempo en que tivo a súa productora empregou a varios habitantes da Fonsagrada.

O alcume de Forges, decidido por el mesmo, ven da traducción o catalán do apelido Fraguas.

O pai de Forges, Antonio Saavedra, alcumado Nenón de Fraguas pola súa considerable estatura, foi autor de varios libros, entre eles "Memorias dun Ford T" conservase una fotografía da rúa principal da Fonsagrada, a miña pequeña patria fronteriza como decía Pablo Neruda, na que aparece a botica de Peñamaría, onde o avó de Forges foi mancebo e o dito carro Ford T, propiedade do dono da botica.

O Concello da Fonsagrada, naturalmente en época democrática ou casi, adicoulle una rúa o nome de Antonio Fraguas que cumpre por tanto una homenaxe a pai e fillo.

Nestes intres non cabe a menor dúbida cas xentes, montes e ríos deste concello sinten profundamente a norte dun dos seus valedores: Antón Fraguas.