Atraco a la buena fe

En una época tan extraña en la que vivimos en la que cada uno anda con su fatiga, su desengaño y su ideario incluido, he padecido un traspiés, que por más que he deseado y querido no he sido capaz de reír por no blasfemar, y va a quedar durante mucho tiempo anidado y mancillando en las entrañas de mi más puros sentimientos.

En mi juventud, allá por primero de mostrador de taberna, un buen señor y vecino me dejó un consejo que no he olvidado a pesar del tiempo transcurrido. Decía él, poniéndose en modelo, que siempre estaba con personas que sabían más, a las que escuchaba con atención y de las cuales uno podía aprender algo. Y era verdad, pues el médico, el maestro y el cura eran sus compañeros. Si uno se acompañaba de la bagatela siempre saldría perdiendo, pues había que ser perores que ellos en sus canalladas y para ser peor había por medio un largo camino casi de presidiario.

Viene esto a cuento de que llevándome por unos buenos propósitos y requerimientos de allegados he tenido que contratar los servicios de un muchachote que se dedica a desbrozar monte. Convenido el trato, y ante el paso de los días por su incumplimiento, requerido que fue, acordó hacerlo a la mayor brevedad. Comprobado in situ la corta de la maleza, -aquí y allá, tres latas de Red Bull avalaban un lunes resacón- quedé en pagarle. Cuando me dijo que le había llevado un día y medio de trabajo, mis alertas de la estafa saltaron raudas. Pero paguele lo convenido.

El otro día en la barra de un bar, se me acercó un muchacho que no conocía y me dijo que si había quedado contento con el trabajo hecho en la finca, asegurándome que lo mandara el otro chico, vamos un subcontrato en toda la regla.

Lo bueno viene cuando al preguntarle cuánto tiempo había necesitado me dijo que unas cuatro horas más o menos, que es lo que yo emplearía en mis buenos tiempos. Y me sentí tonto, tonto del culo por haber sido timado por un mozalbete ignorante y casi analfabeto. Eso me pudo y me acordé con todo mi enojo de aquel vecino y amigo que me diera tan sabio consejo.

Mi furor creció unas décimas más al decirme, con toda franqueza y naturalidad, botellín de cerveza a medio beber, que había cobrado la mitad de lo que yo le había pagado al contratante. Ya digo, época tan extraña esta de hoy en día en donde la buena fe no tiene cabida.