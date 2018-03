Recuerdo a dos grandes alcaldes de nuestro municipio

Tenemos que hacer un pequeño repaso a nuestra historia de Nigrán, en el primero va dirigido a un hombre noble y sencillo, que gobernó nuestro municipio en una época muy difícil, que dejó buena muestra de su buen hacer, haciendo lo que le permitían en aquella época, dejando muestra de su buena voluntad. Este hombre se llamaba D. Bernardo Vázquez, residía en Nigrán y cuando alguien se acuerda de él para darle su nombre a una calle, viene un iluminado y se la saca para dársela a una persona que nada tiene que ver con nuestro Ayuntamiento. Qué pena me da que estos personajes de ciencia ficción nos manipulen de esta forma y que muchos digan amén, alguno hasta presume de historiador, Para que a cualquier persona que lo conozca le dé un ataque de risa.

La otra persona se llama Avelino Fernández, persona que ha demostrado tener las ideas muy claras para gobernar nuestro municipio, pero lo malo viene después, todos los alcaldes que le sucedieron fueron meros comparsas de la situación, sin capacidad para gobernar nuestro Ayuntamiento. Puedo enumerar muchas de las obras que dejó este buen señor, empezando por el parque Torrente Ballester. No teníamos nada en A Ramallosa y nos dejó un parque, con un paseo maravilloso, aunque hoy en día esta abandonado por falta de cuidado.

En su momento se había colocado una pequeña estatua con una placa en la cual decía el año de su inauguración y el alcalde que lo había mandado hacer.

Parece que a alguien le molestaba y la mandó retirar. Es triste pero es lo que tenemos, pobres de nosotros como continuemos con este tipo de gobernantes. Sigo enumerando las obras de este alcalde solo en la parroquia de San Pedro: alumbrado desde A Ramallosa hasta el Proval, alumbrado desde Ramallosa hasta Saianes (límite con Vigo) asfaltado de cuatro caminos en la parte baja de Cotros, ensanche de la calle Francisca Lago, asfaltado de "O Camiño das Barreiras", etc. etc. etc?

Y esto es lo que tenemos en nuestro municipio, personas que nos estuvieron gobernando o lo están, con todo a su favor, como por ejemplo la Diputación y ¿que están haciendo? Cada uno que lo juzgue como crea conveniente.