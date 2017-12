Pese a lo que pueda parecer, las cosas están bastante mejor que antes del 27 de octubre.

Los secesionistas han perdido votos y escaños, sus líderes están fugados, en prisión o en libertad condicional, nadie los quiere en Europa salvo partidos marginales, los catalanes no independentistas han perdido el miedo a rebelarse y manifestarse, se ha potenciado en España el sentimiento patrio, tenemos un gobierno que ¡por fin! no se ha achantado y ha tomado y mantiene decisiones fundamentales y, sobre todo, hay ahora en Cataluña un partido con las manos limpias e importante apoyo popular, fuerte presencia en el Parlament y una líder con empuje y sin complejos, que va a seguir manteniendo en Cataluña la presión contra el secesionismo, y que en Madrid tiene ahora más fuerza para seguir apoyando y exigiendo al Gobierno y al PSOE que no bajen la guardia y sigan el camino emprendido de hacer valer de una vez por todas el Estado de Derecho, sin pasteleos ni maricomplejismos.

Se ha ganado mucho. No es el momento de caer en la abulia, en la desesperanza o en la autoflagelación.

¡Ánimo! ¡Somos más y mejores!