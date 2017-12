Cada día los vigueses nos llevamos una sorpresa.

Cuando desde el interior de la Autoridad Portuaria se dice que no hay dinero se ponen a construir el museo Porto Cultura, un edificio que la señora Corina uno de esos días de inspiración tuvo la idea de este edificio lo que resultó mucho tiempo parado por no estar en regla.

Saben los políticos, con responsabilidad que un 60% de vigueses no han visitado todos los museos que existen en la ciudad pero al final el edificio se está terminando y los que tienen la responsabilidad de este museo se darán cuenta que al lado hay 200 metros de acera de 50 centimetros de ancho y que las aceras de la Avda. de Orillamar aparte del estado de la carretera hasta Bouzas no tienen rampas, por lo cual cualquier discapacitado no podría transitar por ellas, o que el paseo del Náutico las losetas están la mayoría rotas o que la pizarra del acceso a la estación marítima está suelta, que los turistas es lo primero que encuentran.

Tienen que saber los políticos con responsabilidad que hay siempre prioridad y que no vale hacer algo pensando en las próximas elecciones porque si seguimos así los ciudadanos llegará el momento que la abstención será muy grande.