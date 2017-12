Paz nas terras

Alá polos anos sesenta o Papa Juan XXIII publicaba a famosa encíclica "Pacem in terris", preocupado pola ameaza dunha terceira guerra mundial.

O texto versaba sobre a paz entre todos os pobos que debe fundamentarse na verdade, a xustiza, o amor e a liberdade. Era unha especie de chamamento a todos os seres humanos e a todas as nacións para loitar xuntos na consecución da paz no medio do clima hostil xenerado pola Guerra Fría.

Chegado o século XXI, e despois de ser capaces de viaxar ó espacio, de lograr grandes avances técnicos e investigacións na procura de mellorar as nosas vidas, aínda non somos quen de facer a paz, que ten tanto beneficio para as persoas e, en consecuencia, para o mundo, terra na que vivimos.

Parece que o ser humano está empeñado en defender tanto o seu territorio que se chega a identificar cos da mesma especie non racional. E posto a facer dano, o home é animal máis perigroso que hai. Non fai falta discorrer moito para ver como é capase inventar premeditadamente ferramentas e formas de matar, cousa que non fai ningún outro animal.

Pelexamos ata por defender catro metros de terra, porque non están claros os lindes, ou se cambian os marcos. Non sei porque se ama tanto un anaquiño de terra, será porque ó final quedamos feitos terra..? ou, (por o da incineración), ata borralla?, vaia por diante todo o meu respecto para os nosos restos humanos.

No noso país xa vemos o que está a pasar, quizáis pola ansia de certos gobernantes de recrear o seu ego no mando dun pequeno territorio; todo o contrario do que debe ter un gobernante que é o sentido da universalidade e a tolerancia, respectando as leis que están ó servizo dos pobos.

As guerras en moitas partes do mundo por defender as fronteiras están a causar miles de mortes diarias. Por outra banda, é unha vergoña dicilo, está o negocio da industria das armas e o seu comercio.

Os gobernantes máis poderosos queren xustificar a defensa con armas como salvagarda da paz. Ou sexa, a paz á forza...

O que está claro é que como non nos eduquen desde pequenos xa para ser capaces de vivir en paz, estamos perdidos. Onde non hai paz medran os celos e os odios e minguan a verdade, a xusticia, o amor e a liberdade.