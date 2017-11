Oigo en las noticias el inicio del juicio por violación en los sanfermines consentida (según "La Manada") y disfrutada de la que hoy en día será un despojo humano.

Según la acusación hubo (como diría Rajoy, "todo presunto") felación y sexo anal y vaginal. Según cálculos eran cinco y multiplicando por tres actos cada uno (contando que el alcohol inhibe bastante el apetito sexual y que a ninguno le diera por repetir) me salen 15 violaciones y 15 asesinatos (sí, asesinatos) pues me imagino que esa pobre chica se iría muriendo cada vez que "consentía" ser usada para el disfrute de "La Manada".

Ya sé que no es un tema prioritario, pues hoy en día todo es "procés", pero yo le pediría al juez lo que aplico yo en mi negocio (trabajo en un quiosco), no lo que dicen los del "Brexit", que el cliente siempre tiene razón, cosa de la que yo discrepo bastante, sino tratar al cliente como te gustaría que te trataran a ti, es decir, trasladar esa situación a su pareja, su hija o algún familiar muy querido y creo que así saldrían sentencias mucho más coherentes y entendibles para los profanos en leyes entre los que me incluyo.

El machismo es una lacra que nos ha tocado vivir y por eso le pido a Rajoy que invierta mucho más en prevenir y sobre todo en educar a las nuevas generaciones, pero también en disponer de policías especializados y psicólogas (si, psicólogas) pues después de una violación se suele rechazar al sexo contrario (he oído casos de rechazar un abrazo del padre por ser un hombre), pues es muy importante el trato posterior a una violación y que esa persona se sienta protegida y comprendida, nunca humillada.

Sobre los medios de comunicación, creo que el morbo y los detalles sobre las víctimas os da un beneficio, pero creo que siempre se debe ocultar su identidad, y me refiero a un caso que sucedió en el pueblo donde vivo: Cangas de O Morrazo (Pontevedra).

Hace unos meses había un bar que fue precintado por la Guardia Civil, el rumor era la venta de droga.

Al cabo de dos semanas volvió a abrir y un mes después murió la madre de la persona que lo atendía. Cerró definitivamente. Estos días con la detención del autor de tres violaciones publicaron en un periódico la foto del bar donde se había consumado una de las violaciones. Igual que yo me di cuenta habrá otra mucha más gente que sabe quién es la víctima de dicha violación. Incluso pienso que la muerte de la madre puede estar relacionada con dicha violación, pero es algo de lo que nunca se podrá culpar al violador.

Por último, yo les diría a "las manadas" y a los "cabezas cuadradas" algo que aprendí en EGB: "El orden de los factores no altera el producto". Así que si queréis hacer un bien a la sociedad, primero, suicidaos y, después, matad a vuestra posesión.

Suerte, chica, y nunca olvides que todos los hombres no somos iguales.