Alea jacta est

Solo porque sí o por intereses espurios no se va ninguna parte. Al final lo que se inventa se vuelve contra uno y las cosas imposibles que se prometen no dejan de serlo.

Y no se entiende las obediencias a un partido por encima de la propia dignidad y no es normal la conducta de los tres concejales dimitidos como exigencia de alguien que quiere ser alcalde porque sí.

Sobre todo si el exigente parece que pretende con esa acción demostrar que él es el ángel bueno, honrado y redentor.

Culpando a los que se marchan de ser malos y nada honrados. El alguien se convierte en juez, pide pena para los otros a cambio cumplir su "caprichito".

Esa "chafallada" no merece el mínimo respeto y es una traición a una parte de los tudenses que votaron a Rocha, Manuel y Sousa. No me parece que tengan los que les seguían en las listas la misma legitimidad que ellos. No creo que tuvieran votos para ser concejales sin los mencionados.

Ahora los "dimisionan" para dejar paso a una especie de San José en el Pórtico de la Gloria. En un plano durmiendo sobre su cayado y en otro dudando de quién sería el padre que avalaría su alcaldía dentro de un partido al que él insultó gravemente pero que le aceptó la denigración a tres de los suyos y hacerlo regidor de nuestra cuidad.

A el PP no le gustaban las coaliciones. Ahora está en una coalición vergonzante, desde su origen, y un alcalde que después quizás querrá otra cosa. Horrorizan las personas que quieren llegar a la cosa pública para permanecer dejando de servir para cualquier otro trabajo.

El equipo de gobierno censurado merece mi respeto. Me parece que, sin ser una maravilla, lo ha hecho mucho mejor que los otros. Pero nos lo echa el PP que proclamaba machaconamente lo de la lista más votada. Y ahora dimite a los suyos para meter a un "tercerón". Pasearé por el Tui peatonal. Se logró con el gobierno censurado. Es un ejemplo entre muchos otros hechos y proyectos iniciados. Algunos muy importantes.

El 31 de marzo de 2001 publiqué en FARO DE VIGO.

"En Tui también pasan cosas con poco sentidiño.

Dicen que un concejal estuvo a punto de ser atrapado por una riada cuando iba de caza en un coche propiedad del ayuntamiento?

Cuentan que otro concejal insultó gravemente a la madre de uno que protestaba. Ya saben lo que suelen llamar algunos a las madres de los hombres o mujeres?

Y también se sabe que un edil forzó una puerta para entrar en un sitio que le estaba vedado? y otro amenazó a un funcionario diciéndole que él lo había puesto allí y él también lo podía echar".

El señor Vázquez Padín era, en la oposición, concejal del BNG y calladito. Sigo en el artículo de esa fecha.

"Isidro el hombre y tudense, que moría sin morir, y decía una sentencia en sus resurrecciones, diría:

-¡Arrodilladevos, coño, ante tanto esperpento!

Divinas palabras que podían ser de cualquier personaje de Valle Inclán.

Pero la oposición no dice ni palabra. Quizás duerma como San José sobre el cayado en el Pórtico de la Gloria".

Fin de la cita.

Padín, después de múltiples maniobras será el alcalde de Tui, cuando lo que escribo se publique. Días antes, sus correligionarios sacaron un panfleto de justificación, con faltas de ortografía incluidas (mal comienzo) y proyectos imposibles. ¿Prevaricadores habemus? Esperemos que no. Que sea un buen alcalde, tenga un buen equipo de gobierno y cumpla sus promesas (incluso las imposibles). Entonces las dimisiones forzadas de concejales y el episodio de alguna edil, que saltó el "río" de la ausencia como César El Rubicón, y dicen que dijo como Julius: veni, vidi, vici, quedarán solo como anécdotas.

Ah, sin perder el humor (cosa difícil en este esperpento), yo no quiero que Tui se parezca a Leicester, como dice el señor Padín. Me gustaría más que fuera la capital de un Couto Mixto como el que abolieron en 1868 en la raia seca ourensana. Pero, sobre todo, un territorio exento de "trapalladas".