Un aeropuerto en cada provincia, un campo de golf en cada pueblo... Ojalá algún día sea: un centro de investigación en cada provincia y un centro sanitario y social en cada pueblo.

Hace unos años la burbuja inmobiliaria puso de moda hacer un aeropuerto en cada provincia (léase aeropuerto de Castellón, Ciudad Real...), no tienen pasajeros, pero eso no importa; lo que importa es el ego y vanagloria de... (bueno, ya los hemos oído nombrar muchas veces en los telediarios y todos sabemos por qué y qué hay realmente detrás de esas megainfraestructuras fantasmas). Afortunadamente la justicia y la prensa han conseguido parar esta locura, esta sinrazón. Pero los campos de golf..., los "campos de golf fantasmas", todavía siguen; aún están de moda, da igual que no haya jugadores, lo importante es la obra y la vanagloria (léase como una frase hecha o retórica)... ¿Conseguirá parar el pueblo esta locura, esta sinrazón?

Ojalá algún día esté de moda crear centros de investigación en cada provincia, pagar a los becarios un sueldo como se merecen, que no se tengan que parar investigaciones por falta de financiación; que nuestros científicos e investigadores no tengan que emigrar a otros países donde sí se le valora, que no se tengan que malvender a las grandes farmacéuticas las patentes, los descubrimientos y avances por falta de financiación para continuar investigando y desarrollando nuevos medicamentos. ¡Sí! Hablo de luchar contra el cáncer, investigar sobre las enfermedades raras o poco frecuentes. Estos días sale en la prensa que se pretende cerrar centros, o parte de los servicios hospitalarios en varias comarcas de Galicia (sí lo sé, "ellos" oficialmente lo llaman "optimizar recursos", estas palabras parecen que lo justifican más), pero la realidad es que en Galicia tenemos muchas personas mayores (con sus dificultades por la edad y los años de trabajo duro), muchas personas que sufren por enfermedades graves, el pueblo sufre. Pongámoslo fácil, no alejemos los servicios de las personas, gastemos los millones en investigación y últimos avances en medicina, demos calidad de vida al pueblo, demos esperanza.

No sé? llámame demagogo pero ojalá algún día haya un centro de investigación en cada provincia y un centro sanitario y social en cada pueblo. Llámame demagogo si quieres, lo prefiero antes que "golfista".