Cotizacións á Seguridade Social polas empregadas do fogar

Hai 2 anos os meus pais (88 e 94 anos) contrataron a unha empregada do fogar para unhas horas semanais de asistencia no domicilio. Feitos os cálculos das cotas que había que pagar á Seguridade Social polo seu seguro correspondeu daquela 20, 40 euros ao mes.

Este seguro foi subindo cada ano atopándonos agora que temos que pagar máis do dobre. Este ano houbo unha subida a principios de ano e outra no mes de agosto quedando en 44,53 euros mensuais. Poden facer as contas do tanto por cento que subiu en dous anos e ver a diferencia que hai entre isto e o 0,25% co que aumentan as pensións ano tras ano.

As empregadas do fogar, contratadas por quen cobra un soldo ou unha pensión, dependen dos ingresos do seu contratante. Cada día se fai mais difícil ir asumindo un incremento de impostos absolutamente desproporcionado ao que aumentan os ingresos dos pensionistas. Resumindo, cada día son máis caros os servicios, sen que ti poidas facer nada por remedialo.

A solución non está en non pagar o seguro e volver ao traballo invisible e precario destas traballadoras, case sempre mulleres. Deben cotizar, contar nas estadísticas, ter recoñecido o seu traballo, aínda que sexa por horas, e pagar por elas unha cotización xusta, que non responda ao afán recadador do Estado, se non ao recoñecemento dun traballo cada vez máis necesario.