Historia y ciudadanía

Ahora que parece que la crisis catalana comienza a remitir, me gustaría resaltar dos aspectos. El primero se refiere a la apelación a la historia como factor directriz de las decisiones políticas actuales. Cualquiera que recorra las regiones de España podrá contemplar cómo la historia está muy presente en el día a día de sus gentes en un intento de reafirmar una pretendida identidad que se remonta a la noche de los tiempos. El hecho de utilizar la historia como factor identitario y disgregador tiene consecuencias muy perniciosas, como hemos visto en Cataluña y como afortunadamente esperemos no ver nunca en el caso de Al-Andalus. Por supuesto que la historia contiene algunas de las causas por las que se forma nuestra identidad, pero ni son todas (ya que hay otras de tipo económico y social) ni puede utilizarse como excusa para imponer una opción política. Más bien el planteamiento debería ser el siguiente: aprovechemos de la historia aquello que nos sirve como lección para no equivocarnos y, a partir de la situación actual, construyamos un futuro que huya de los errores del pasado y centrado en las personas. Este es el segundo punto que me gustaría resaltar: las personas. Actualmente se echa de menos un planteamiento basado en el bienestar de las personas, de los ciudadanos considerados individualmente. Por el contrario, se está hablando de los derechos de los territorios, de los derechos de un imaginado pueblo considerado como un todo uniforme y monolítico. Incluso la posible reforma de la Constitución pasaría por buscar un encaje de Cataluña y las otras "comunidades históricas" (de nuevo la historia) en España. ¿Acaso no deberíamos pensar en el encaje de todos y cada uno de los ciudadanos en España? Los problemas del día a día son similares en todos los rincones del país y sus soluciones son compartidas por la gran mayoría. Cuando se apela a la búsqueda de soluciones de los "encajes territoriales" en realidad se está ocultando que, a través de la manipulación de los ciudadanos y sus sentimientos, se solucionan los "problemas" de una oligarquía político-económica local. Y no me estoy refiriendo solo a Cataluña. Cualquier comunidad autónoma, a poco que rasquemos, está en la misma situación.

Dos, pues, son los factores de este momento: historia y ciudadanía. La solución habrá de pasar por una mirada al futuro que evite los errores de la historia en lugar de apalancarse sobre ella y por la construcción de sociedades abiertas basadas en las personas donde el respeto a sus derechos, la no imposición de obligaciones absurdas de tipo lingüístico o identitario, así como la aplicación del principio de subsidiariedad sean las bases de una ley fuerte, duradera y muy consensuada que sea ejercida por un poder judicial verdaderamente autónomo.