Chatarra en la vía pública

Los vecinos de Cotros que viven en las proximidades de la Rúa Francisca Lago ya están un poco hartos de lo que está sucediendo en una finca, en el mismo alto de Cotros, al lado de una casa emblemática con más de 100 años y que se llama "Altamira", donde el propietario la tiene llena de escombros, chatarra y otros materiales, donde las ratas campan a sus anchas por la zona. Presentaron en el Concello de Nigrán escritos dándole entrada por registro, pero parece que nadie se preocupa por esta situación y no dan contestación a los mismos. Recurrieron al señor alcalde, según dicen ellos, el cual hizo caso omiso de tal situación, como si no le preocupara el bienestar de los vecinos. Dicha finca se encuentra totalmente cerrada, pero es tal la cantidad de basura que hay a la entrada que no tiene acceso al interior de la misma. Señores mandatarios, ya va siendo hora de que tomen cartas en el asunto.

Quiero recordarle al señor alcalde que me parece muy bien que ponga pasos altos en la calle Manuel González Prado, en San Pedro, pero nos gustaría a todos los vecinos que en esa misma calle, antes de llegar a la Casa Rectoral, retiren un muro y quedó sin asfaltar y hacerle aceras. Ahora no pasa nada, pero cuando llueve la gente tendrá que ir por el medio de la carretera, puesto que se forma un barrizal y esto se lo venimos recordando hace mucho tiempo.

También recordarle que en A Ramallosa venimos pidiendo lo mismo y ya que está en la Diputación puede conseguir el dinero para hacerlo y pintar los pasos de cebra. Con buena voluntad se consiguen muchas cosas.