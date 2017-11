Llamemos a las cosas por su nombre

Soy una persona normal, una persona que oye la radio, ve la televisión, lee prensa escrita e incluso algo de los diarios y noticias que se publican en la red.

Desde el pasado 28 de octubre, no salgo de mi asombro, e incluso me produce cierta perplejidad, el ver y escuchar cómo los/as periodistas en general al referirse, sobre la situación de los exmiembros del gobierno autonómico catalán y, concretamente lo referente al Sr. Puigdemont y sus compañeros de viaje que pusieron tierra de por medio entre España y Bélgica, repito, no salgo de mi asombro que lo califiquen como "internacionalización de su conflicto" (para mí, en lugar de conflicto, es una "paranoia de ánimo de grandeza").

Pues bien, entiendo que los/as profesionales de la información, personas con una buena formación académica, con un nivel de intelectualidad medio-alto, alto o incluso muy alto, que puedan pensar que el susodicho "defensor del oprimido pueblo catalán", Sr. Puigdemont y compañía, realizasen ese viaje con ese objetivo, pero no, no señores y señoras periodistas, no le concedan esa "inteligencia" a esos señores, ellos no tienen el coeficiente intelectual como el de la mayoría de ustedes, ni como la mayoría del resto de los ciudadanos catalanes, ni como la mayoría del resto de los españoles habitantes de las otras 16 comunidades autonómicas, ni de las dos ciudades autonómicas, ellos simplemente, como unos "presuntos" delincuentes que son, al notar el calor de la justicia en su nuca, olvidaron su "patriotismo local" y dejando a su suerte al resto de sus "incondicionales" simplemente "huyeron como unos cobardes", ese es el nombre de su actitud.

Conclusión: no se fueron a Bélgica a internacionalizar nada, ellos han tenido, simple y llanamente, un acto de cobardía, sin más. No quieran ustedes, con su buena voluntad, elevar los actos de esos señores a niveles que ni ellos imaginan.