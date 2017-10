Salvemos el Fraga

Como vigués y amante de la cultura y de esta ciudad me duele el estado de abandono en el que se encuentra el cine Fraga, pues está en la memoria de generaciones de vigueses que hemos visto alguna película u obra de teatro.

Yo no sé de quién es responsabilidad, si de Abanca por no concluir su renovación o del Ayuntamiento por no exigir a la citada entidad finalizar de una vez las obras. En caso contrario, pedir a Abanca que lo ceda al Ayuntamiento o llegar con él a un acuerdo económico y acabar con esta pesadilla para la ciudad, a la que han privado estos años de una gran sala de espectáculos que podría, a su vez, proyectar con el García Barbón todo tipo de conciertos, teatros, etc.

Ya sé que la cultura parece no importar mucho a nuestros gobernantes, pero no solo de fútbol vive el hombre.

Ansiamos una pronta solución, pues también ayudaría a revitalizar el depauperado centro de Vigo y la actividad económica de la zona.

Solo recuerdo a los vigueses qué pasaría en A Coruña si estuviese en la misma situación el Teatro Colón, emblema de dicha ciudad. Sus ciudadanos no lo permitirían.

Espero no ser la única voz que se alce por este motivo, por eso apelo a todos los ciudadanos a exigir que se acabe lo que se proyectó para esta gran ciudad.