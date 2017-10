Alá polo ano 1974 o alemán psiquiatra emigrado ós Estados Unidos empezou a falar do síndrome de "burn out", que se refería ó estrés, angustia, cansazo, fatiga, esgotamento... Dicimos xa estou queimado, ou estoume queimando, por cousas que nos afectan moito ós nosos sentimentos ou en xeral a nosa psique.

Estar queimado, por desgracia, hoxe ten significado pleno na nosa Galicia. Porque houbo unha queima física horrible dos nosos montes, casas, cousas e ata de vidas. O lume que é algo tan necesario para as nosas vidas, resulta que nos está matando cada ano e seguimos sen solución.

Por iso estamos queimados, non se pode aguantar máis! Estamos queimados por dentro, na nosa alma, e por fora, xa vemos como quedou todo.

A situación está a ser moi grave. Non somos capaces de poñerlle algunha solución? Está claro que a que se lle está a poñer, serve de pouco ou nada.

O dito tan sabio de "máis vale previr que curar", non entra nas cabeciñas dos responsables da xestión dos nosos montes. Previr os incendios é limpar a materia combustible que se chama biomasa, que estrada polo monte é coma pólvora cando ven a calor e o vento.Pódeselle buscar utilidade e sacala non é imposible nin moito menos. Antigamente eran capaces de collela con medios rudimentarios. Hoxe xa hai medios técnicos para facelo sinxelo. En canto ó uso non fai falta ter moita imaxinación, porque pode producir enerxía eléctrica, calefacción, alimentos para animais, estercos?, e outras nas mentes dos investigadores. Previr os incendios é crear nos concellos patrullas de vixiancia como hai anos. Todas estas medidas resultarían moito máis baratas cós apagalumes de helicópteros, avións e demais?, que só serven para curar, e non se trata deso porque xa vemos o resultado. E contestarían a pregunta, por que antes non ardían os montes?

Estou queimado pola teima de repetir tanto estas cousas, que nin que foran doutro mundo, cando son de pleno sentido común. Todos nos queixamos cada ano que pasa, e xa nos estamos consolando na calamidade e non pedimos solucións nin as ofrecemos.

Xa está ben!, alguén ten que poñer os medios eficaces para que non poidan arder os montes e así evitar estas catástrofes. Entón non estaremos queimados nin psíquica nin fisicamente. Nin queimados por dentro nin por fora. Do contrario seguiremos tendo dous graves males para as nosas vidas.