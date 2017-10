Pablo Iglesias y su grupo se ha posicionado claramente junto a la ilegalidad de los independentistas que se han saltado todas las reglas del Estado, incluso las suyas propias. Y además Podemos está poniendo trabas para que se aplique la Ley. Han callado ante los escraches efectuados ya antes del referéndum del día 1 a policías y guardias civiles, caldeando y envenenando el ambiente para que precisamente la respuesta fuese brutal y así poder hacerse las víctimas. Con algún agente al que se le fue la mano, han sobredimensionado el asunto con manifiestas manipulaciones, fotos y datos de heridos falseados, y que sorprendentemente han tenido eco a escala nacional e internacional. El Estado envió a 2.800 agentes a reprimir con porras a muchedumbres fanatizadas, de la "minoría ruidosa"; cualquier nación hubiese movilizado un número mayor, además de al ejército.

Ningún país puede darnos lecciones de respuestas proporcionales, después de los cientos de agentes y militares muertos en España por ETA Grapo, Frap Exército Guerrilheiro, etc. Ya está bien de echar basura siempre a los mismos. Por otro lado Rajoy no ha actuado todo lo bien que debiera, pero este problema viene "in crescendo" desde tiempos de Suárez, González, Aznar o Zapatero y ahora tiene difícil arreglo. Seamos justos y a cada uno lo suyo.