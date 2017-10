Este es un post con agradecimiento de por vida a todos los que el domingo me ayudasteis a no perder la vivienda familiar de la Plaza de España durante el incendio. Recuerdo que hablaba por teléfono con mis amigos para saber si estaban bien, lo último que podía imaginarme es que al volver la vista hacia el resplandor de la ventana era mi jardín el que ardía.

Ya no había tiempo para nada. Llamé a los bomberos, desperté a mi madre de 94 años y la saqué asustada de la cama para llevarla a la calle. Antes de abrir la puerta eché una mirada a mi casa, a mis cosas, mis recuerdos primordiales con la certeza sólida de que esa sería la última vez que volvería a verlos. A las puertas de la calle, ya estabais parte de vosotros esperándome para ayudar. En poco tiempo fuisteis llegando más y más personas a los que se sumaron mis amigos y, en una batalla sin cuartel contra el fuego, conseguisteis algo que era imposible, pues los bomberos, como es lógico, no daban abasto repartidos por otros lugares y no pudieron acudir en ese momento a apagar un fuego que estaba prácticamente encima de la casa y que crecía por momentos. Redacto esto y se me hace un nudo en la garganta al recordar tanta entrega, tanta bondad y tanto amor en el corazón.

Una vez más, el bien puede al mal y fue una lección de vida para mí experimentar vuestra solidaridad y vuestro apoyo. Tendría que volver a nacer para seguir dándoos las gracias a todos y cada uno de vosotr@s. Gracias!!