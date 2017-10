A conta do café para todos

Noutra carta de setembro puña de manifesto como as verbas España e nación supuñan un avance social. Era mudar a soberanía real pola soberanía do pobo. Era a fin do Antigo Réxime en 1834, co triunfo dos liberais fronte os absolutistas (carlistas), que reivindicaban o poder absoluto do Rei e non toleraban que unha muller fose Reina; era Rexente naquel ano a viúva de Fernando VII, María Cristina, na minoría de idade de Isabel II (Carlos era irmán de Fernando VII).

Na documentación oficial do Antigo Réxime non é doado atopar a verba España, cando aparece como Hispania, e refírese a Monarquía (Hispánica), non o territorio. Os monarcas, en "reales cédulas" ou "decretos", escriben "estos mis Reynos", "Prelados de mis Reynos" ,"Obispados de estos Reynos","Ciudades de estos Reynos"...

No documento de 1818 relativo a miña familia de Larouco, dende onde escribo, do que transcribín o encabezado na carta anterior, no folio 41r (segundo a transcrición paleográfica) di:

"Y para que conste a donde comvenga, a solicitud del interesado, damos la presente en dicha villa de Chantada, obispado de Lugo, reyno de Galicia, a veinte y un días del mes de octuvre de mil ochocientos y quince".

Temos claro que o reino de Galiza foi un feito deica a desaparición do Antigo Réxime, igual que o foron os outros da Monarquía Española.

O avance que supuxo rachar co Antigo Réxime tivo pola contra a aparición da España centralista, por influenza da invasión napoleónica; pódese dicir que foi afrancesamento. A isto quixo darlle a volta a República de 1873, que naceu federal e non foi quen de promulgar unha constitución. A II Republica fuxiu do federalismo e inventou os estatutos de autonomía, non resucitou o "Consejo Real y Supremo de Castilla" e a "Cámara de Castilla", pero púxolle o morado do "Pendón de Castilla" á bandeira (Alfonso XIII tiña bandeiriñas co pendón de Castela e a bandeira da monarquía (hoxe española) na parede, riba do cabeceiro da cama estreita, do dormitorio de cando se deitaba tarde).

Chegamos á Monarquía Parlamentar de hoxe, máis descentralizada ca Segunda República, co "café para todos". Pode estar moi ben, mais non é cousa de poñerse como o camareiro que para servirlle o café a unha morea de xente nun grupo e para simplificar dixo, "póñanse de acordo, todos só ou todos con leite", cando os cafés hainos de moitas maneiras.