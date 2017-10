Prisión para los incendiarios

Con esta carta quiero explicar al mundo, desde mi punto de vista, lo que me pasó el día 15 de octubre en Matamá (Vigo). En primer lugar, pedir prisión de por vida a los incendiarios, que sabemos todos que sirven a unos poderes establecidos, pero también a los poderes públicos que tienen mucha culpa por dejadez de sus funciones.

Donde yo vivo me dieron licencia para construir una casa, la cual levanté con mucho sacrificio y trabajando toda la vida para poder pagarla. El fuego llegó a las diez de la noche, luchamos contra él mi mujer, nuestro hijo y yo, para que no se quemase nuestra vivienda. Nadie más vino a echarnos una mano y eso que habíamos llamado a los bomberos.

Estuvimos en guardia toda la noche, hasta que empezó a llover. Yo me pregunto, ¿por qué dan licencias para construir en zonas de alto riesgo si luego no se obliga a los colindantes a tener limpias sus fincas a la distancia que manda la ley? Aquí en 26 años hay fincas de maleza y eucaliptos de 50 metros de altura que no se han limpiado nunca y no sería por no haber puesto denuncias. Llevo 10 años poniéndolas sin que haya valido de nada, primero en la Xunta y la última en julio de este año en el Concello de Vigo.

Se nos han quemado frutales, invernadero, el sacrificio de toda una vida. Y menos mal que hemos salvado nuestra casa, pero eso al político no le importa. Lo importante es seguir mintiendo en la prensa y cobrar miles de euros a final de mes a cuenta de nuestros impuestos. ¿Qué tienen pensado hacer con los propietarios de fincas colindantes que no limpian al lado de las casas? Irresponsables, que son ustedes unos irresponsables, ¿qué van a hacer ustedes con estos árboles quemados? ¿Van a dejar que en un par de años pudran y el aire los tire encima de nuestras casas? ¡Cambien la ley!, si es que saben hacerlo, que lo dudo, por eso se meten ustedes en política.

A los medios de comunicación, salgan a la calle y muestren las desgracias de la gente, a ver si así a alguien se le suben los colores. No solo la Policía Nacional se vio en riesgo de perder su vida, nosotros nos vimos en riesgo de perder nuestra vida y la casa; sin embargo, aquí no apareció nadie. ¿Para qué pagar impuestos?