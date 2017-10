Octubre de 2017. Mi marido y yo tenemos que ir al médico de familia (al médico de cabecera), llamo para pedir cita y para mi sorpresa me dicen: Consuelo a las 11.10 y Ángel, mi marido, a las 11.15. Creyendo que había entendido mal le dije a la operadora que me confirmara la hora. Estaba bien 11.10 y 11.15. Le pregunté ¿quién pone el tiempo entre consulta y consulta? porque en 5 minutos no me da tiempo ni a decirle buenos días y adiós. Muy amablemente me dice quién pone el tiempo entre consulta y consulta, pero no me quedó el responsable en la memoria.

Me van a permitir que les cuente un chiste. Dos viejecitas se encuentran y una le pregunta a la otra ¿cómo estás? sorprendida (le responde) vengo del médico y quedé asombrada de lo que adelantó la medicina. Cuando era joven e iba al médico para saber lo que tenía me decía que me desnudara y hoy me dijo que sacara la lengua y ya supo lo que tenía.

Aunque no lo crean, recordando esto me quede más tranquila, porque en cinco minutos que le dieron a la médica entre consulta y consulta poco iba a averiguar la médica de nuestras dolencias.