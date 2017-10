La etapa de ser mayor

De sobras sé que una forma de engañarme a mí mismo, es al decir una mentira piadosa. Y ya van veces. Pero me da seguridad y me hace sentirme contento y la alegría que me invade lo compensa todo. Por eso, si alguien me viera aquel día acodado en el puente del paseo fluvial, pensaría que aparte de recuperarme un poco de tanto paseo, lo que estaba haciendo era tratar de ver entre los "brizos" alguna que otra trucha. Inútil empeño. Lo que realmente estaba haciendo era oír a tres mujeres, viejas, mayores o ancianas, o como porras quieran llamarlas, que continuaban dale que te pego a eso que llaman cuento, chismorreo o compadreo -igual da, pues todo es lo mismo- con esa alegría y entusiasmo tan característico en círculos locales y personas bien avenidas, sentadas en un banco próximo al susodicho puente. La cosa iba bien, corriendo como el agua. Y así me pude enterar de las peripecias de fulanita, el novio de menganita o los devaneos de esa viuda o los coqueteos de tal separado, entre otras cosas. Hasta que una comentó el monumental cabreo que su yerno había tenido con su hijo, un chavalote de quince años, al criticar en familia las peripecias de un conocido, de la edad de su padre, al que trataba una y otra vez de persona mayor; sus palabras textuales: un señor tan mayor como mi padre.

Recuerdo que al filo de los cincuenta años, o quizás un poco menos, cuando le decía a mi mujer tal hecho de fulano o citano, un chico joven de mi edad, se reía sin disimulo alguno reprochándome que yo también era un todavía un mozo. Ni le encontraba ironía ninguna, ni tampoco le daba importancia.. Pero más me enojaba y enfadaba, tomándolo casi como insulto, cuando luego en un super u otro sitio cualquiera, esa juventud quinceañera al referirse a mi persona o dejarme la vez me decían SEÑOR, así con mayúsculas. Me sonaba extraño, insólito y chocante. Y me hervía la sangre. Yo, todo un señor. Me costó mis buenos años, bastantes, hasta darme cuenta y convencerme de que la juventud había años que pasara por mi lado y que ya hacía otros muchos que estaba en el verdadero apogeo de ser un señor y como tal comportarme. Me costó acostumbrarme, vaya si me costó. Incluso más que dejar de fumar. Pero eso es otra cosa u otra carta que merece otro comentario y día.