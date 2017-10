Algún día venceremos

Para nós, como galegos, a nosa terra é Galicia, a terra onde nacimos e polo tanto a terra que debemos defender. Se aínda sentimos o que somos, coido que non deberíamos votar a quen non loita por nós.

Un partido que non defende o idioma goberna o noso pobo, e nós deixámosllo facer. Pero que importancia ten ter unha lingua propia? O pobo galego ten un idioma de seu, fillo do latín, irmán maior do castelán e pai do portugués.

Nunca esquezamos que a nosa lingua foi o principal piar da única e gran poesía medieval de España. A súa importancia recae en que somos o que somos grazas á fala, o principal alicerce da nosa identidade. Non defendela supón perder a nosa cultura e a nós mesmos como pobo, ficando como unha sinxela provincia sen dignidade nin futuro.

O odio que aínda persiste na xente, ese odio e desprezo pola lingua, foi provocado ó prohibir o galego nas escolas para producir no espírito dos rapaces un complexo de inferioridade, facéndolles crer que falar galego era falar mal e falar castelán era falar ben. Foi o franquismo quen o prohibiu e hoxe en día é o Partido Popular quen ao chegar ao goberno quitou das escolas materias na nosa lingua, porque falémola ou non, o galego é un ben común. Non estou a comparar, só intento que reflexionedes sobre como imos cara atrás.

O nacionalismo é a nosa solución, temos que ser nós os creadores dun nacionalismo capaz de preservar o noso pobo, un nacionalismo defensor da dignidade dos homes e mulleres, da autonomía moral dos pobos e no cal se reflictan os nosos anceios de liberdade, os nosos principios de xustiza e progreso, e sobre todo, o noso amor polo que somos. Un nacionalismo que nos represente a todos, porque tomar as rendas do noso futuro é unha verdadeira necesidade se queremos comezar a resolver os nosos problemas.

As bandeiras que hoxe penduran de moitos balcóns da nosa terra, non son nin máis nin menos que unha proba de que esquecimos a historia, pretendemos defender unha unidade que só trouxo desgrazas para nós como pobo. Din moitos que son cincocentos anos de nación española, pero foron a costa da opresión a outros, da pobreza dos nosos antepasados, do abandono e esquecemento de Galicia. Os españoles esquecéronse sempre de nós, sempre fomos o último para eles.

Agora non os protexamos, despertemos e defendámonos a nós mesmos, porque a nosa identidade mingua e nós, con ela. Galicia non vive da caridade de Madrid, vive co traballo de todos nós!

Galicia é unha unidade nacional perfecta, a nación xa a temos, só queda rexurdila.